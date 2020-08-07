В Бейруте после взрывов задержаны 16 сотрудников порта

После разрушительных взрывов в порту Бейрута были задержаны 16 его сотрудников. Об этом сообщило в пятницу, 6 августа, Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на военного судью Фади Акики. Кроме того, следствие допрашивает около 20 человек, включая представителей руководства порта и таможенной службы.

Следователи намерены "прояснить все факты, связанные с катастрофой", подчеркнул судья. Место происшествия останется закрытым до конца расследования.

Режим ЧП в Бейруте после взрывов

Мощные взрывы произошли в районе порта ливанской столицы вечером 4 августа. Министерство здравоохранения заявило как минимум о 149 погибших. Тысячи жителей получили ранения, половина зданий Бейрута пострадала, следует из оценки городских властей. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

Точные причины взрывов пока неизвестны. По данным правительства Ливана, в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности.

Евросоюз выделит Ливану экстренные средства в размере 33 млн евро для восстановления страны. Германия предложила Ливану масштабную помощь бундесвера. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег от дестабилизации обстановки в Ливане. Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал скорое проведение международной конференции стран-доноров для помощи ближневосточной республике.

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