 Взрыв в доме в центре Мадрида | Новости из Германии о Европе | DW | 20.01.2021

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Европа

Взрыв в доме в центре Мадрида

В доме в центре Мадрида прогремел взрыв. Разрушены верхние этажи здания. Есть жертвы.

Дом в Мадриде, где произошел взрыв

Дом в Мадриде, где произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в здании в Мадриде в среду, 20 января. По сообщениям информагентств, три верхних этажа сильно разрушены, из шестиэтажного дома на улице Толедо идет дым. Городские службы призвали граждан избегать места происшествия, чтобы не мешать подъезду спасителей. 

Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда, выступая перед журналистами, назвал возможной причиной происшествия утечку газа. Скончались не менее трех человек. Восемь человек доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Взрыв, который был слышен на расстоянии нескольких километров, произошел в здании, принадлежавшем католической церкви. В нем размещаются квартиры священников, помещения общины "Неокатехуменальный путь" и католической благотворительной организации Caritas. Расположенный поблизости дом престарелых эвакуирован, рядом также находится школа, занятия в которой еще не возобновились после мощного снегопада 9 января. 

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