Взрыв топливного резервуара в Ливане: десятки погибших и раненых

На севере Ливана в результате взрыва топливного резервуара погибли не менее 20 человек. Как уточнили в ливанском отделении Красного Креста, трагедия произошла в районе Аккар ранним утром воскресенья, 15 августа. Бригады медиков работают на месте происшествия, сообщается о 79 раненых. Их доставляют в близлежащие больницы.
Причина взрыва пока неизвестна. Тем временем в социальных сетях появились видео сильного пожара, вспыхнувшего после взрыва.
4 августа 2020 года, в порту Бейрута взорвались свыше 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. Причиненный ущерб ориентировочно составил, более чем 15 миллиардов долларов. Через несколько дней на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив, что этот шаг не означает "ухода от ответственности".
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