 Взрыв топливного резервуара в Ливане: десятки погибших и раненых | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2021

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Мир

Взрыв топливного резервуара в Ливане: десятки погибших и раненых

В ливанском Аккаре в результате взрыва топливного резервуара погибли не менее 20 человек, еще 79 ранены. На месте работают бригады местного отделения Красного Креста. Причины взрыва пока неизвестны.

Автомобили врачей и экскаваторы на месте взрыва в Ливане

На месте взрыва в Ливане, 15 августа 2021 года

На севере Ливана в результате взрыва топливного резервуара погибли не менее 20 человек. Как уточнили в ливанском отделении Красного Креста, трагедия произошла в районе Аккар ранним утром воскресенья, 15 августа. Бригады медиков работают на месте происшествия, сообщается о 79 раненых. Их доставляют в близлежащие больницы.

Причина взрыва пока неизвестна. Тем временем в социальных сетях появились видео сильного пожара, вспыхнувшего после взрыва.

4 августа 2020 года, в порту Бейрута взорвались свыше 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. Причиненный ущерб ориентировочно составил, более чем 15 миллиардов долларов. Через несколько дней на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив, что этот шаг не означает "ухода от ответственности".

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EDITORS NOTE: Graphic content / This picture taken on August 4, 2020 shows a general view of destruction along a street in the centre of Lebanon's capital Beirut, following a massive explosion at the nearby port of Beirut. - Two huge explosion rocked the Lebanese capital Beirut, wounding dozens of people, shaking buildings and sending huge plumes of smoke billowing into the sky. Lebanese media carried images of people trapped under rubble, some bloodied, after the massive explosions, the cause of which was not immediately known. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

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