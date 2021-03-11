 Высший орган власти КНР ужесточил контроль над Гонконгом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2021

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Мир

Высший орган власти КНР ужесточил контроль над Гонконгом

Участники Всекитайского собрания народных представителей одобрили избирательную реформу в Гонконге. В местном Законодательном совете появится больше сторонников Пекина.

Всекитайское собрание народных представителей

Всекитайское собрание народных представителей

Пекин ужесточает контроль над Гонконгом. Участники Всекитайского собрания народных представителей, завершающегося в четверг, 11 марта, большинством голосов одобрили изменение избирательной системы в этом специальном административном районе КНР. Изменения, в результате которых в Законодательном совете Гонконга появится больше сторонников Пекина, поддержали 2895 депутатов, против не проголосовал никто, один воздержался.

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

Цель - рост экономики на 6 процентов

Кроме того, участники сессии высшего органа власти установили цель экономического роста на текущий год на уровне "более 6 процентов" и одобрили новый пятилетний план развития страны до конца 2025 года. В частности, власти намерены подстегнуть внутренний спрос и ежегодно увеличивать инвестиции в научно-исследовательскую деятельность на 7 процентов.

А расходы на оборону в текущем году вырастут на 6,8 процента в свете ухудшения отношений со США, Индией и соседями в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих защищать "национальные суверенитет, безопасность и интересы" Китая.

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    Автор: Свен Тёнигес


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