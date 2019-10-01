Скандал в Германии: пропаганда из Китая на полках книжных магазинов

Скандал с китайской пропагандой в Германии начался с твита удивленной читательницы из Берлина - совпадение или нет, но она оказалась специалистом по Китаю. Женщина обратила внимание на три "китайские" полки в филиале книжной сети Thalia в центре столицы на площади Александерплац. Одна полка называлась "Китайские авторы", другая - "Совет от Thalia", а третья просто: "Китайская полка". Среди китайской лирики, книг о китайском новом годе, пандах (для детей, конечно) стояли и сборники выступлений председателя Китая Си Цзиньпина: "Как управлять Китаем".

Никакой независимой критической литературы о властях КНР на этих полках было не найти - продавщица берлинского магазина объяснила покупательнице, что "торговые площади выкуплены" госкомпанией из Поднебесной, а книги предоставлены китайскими издательствами. Сотрудница, впрочем, добавила, что если клиентку интересуют "другие книги" о Китае, она может перейти на следующий этаж филиала. Вот только и там предложение оказалось неожиданно скупым: исследований, например, о преследованиях уйгуров или противостоянии КНР с Тайванем на полках не обнаружила ни та покупательница, ни последовавшие за ней журналисты.

Thalia подтвердила "временный контракт" с властями КНР

На запросы журналистов компания Thalia - лидер книготоргового рынка в Германии со столетней историей существования - подтвердила, что заключила соглашение о предоставлении своих торговых площадей китайскому партнеру, но это только "тест" на короткий промежуток времени, и он ограничится всего тремя филиалами - в Берлине, Гамбурге и в австрийской Вене. Всего у Thalia, по собственным данным, 340 филиалов в ФРГ и Австрии и доля в книжном бизнесе в Швейцарии.

Лидера рынка Thalia ранее упрекали в злоупотреблении своим положением

В скором времени журналисты заметили, что на "китайских" полках в Thalia появились ранее отсутствовавшие указания на то, что проект реализуется "в сотрудничестве с China Book Trading". Вот только едва ли многие догадаются, что за этим названием скрываются власти из Пекина, указывает газета Süddeutsche Zeitung. China Book Trading - дочерняя компания China International Publishing Group, которая полностью принадлежит государству и контролируется Компартией Китая.

Компанию раскритиковали, но не за книги Си Цзиньпина

Тестовое сотрудничество немецкой книжной сети с китайскими властями вызвало критику не только со стороны журналистов. "Thalia надо определиться: или пресмыкаться перед диктатурой ради небольшой дополнительной прибыли, или сохранять достоинство и четкую позицию", - заявил Михаэль Бранд (Michael Brand), эксперт фракции правящих партий ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам защиты прав человека.

Один из критиков Thalia - депутат бундестага Михаэль Бранд

"От этой истории однозначно дурно пахнет", - сказала на днях и председатель германо-китайской парламентской группы Дагмар Шмидт (Dagmar Schmidt) в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Она член еще одной партии, входящей в правящую коалицию, - СДПГ. "В нашем открытом обществе такие вещи не предотвратить. Это отличает нас от того же Китая", - заметила Шмидт. И призвала к широкой дискуссии о том, как "нам обходиться с позициями, которые продвигают власти несвободных обществ".

Тем более что руководство КНР, по ее мнению, просто злоупотребляет открытостью западных обществ, "которой мы гордимся - вот только в самом Китае ничего подобного нам не разрешают". В этой связи она напомнила, что китайские институты Конфуция практически свободно могут работать в Европе, тогда как институт имени Гёте работает в Китае со значительными ограничениями. Бывший генсек партии ХДС Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz) написал, что "не может поверить" в то, что "Thalia отдала в руки китайского руководства вопрос с заполнением своих полок". "Я не о том, можно ли выставлять на продажу сомнительные книги, а о том, кто делает выбор книг и насколько этот выбор прозрачен для покупателей", - добавил Поленц.

Книготорговая сеть защищает свою позицию по работе с КНР

Cеть магазинов Thalia 22 сентября выступила в свою защиту, ответив на запрос еженедельника Der Spiegel, что "мы имеем право и должны обсуждать, как можно видеть ситуацию из другой перспективы". Компания считает, что отреагировала на "растущий интерес" к китайским книгам. На это еженедельник едко заметил: "Это еще вопрос, можно ли ставить мнения диктатур наравне с другими или даже давать им особое место, как это сделано в Thalia". О размере сделки с властями КНР, как и о том, сколько продлится "тест", в компании сообщить отказались, заметив, что "успех этого теста определят наши клиентки и клиенты. Если они довольны, то и мы тоже".

В последние два года Thalia прикладывала значительные усилия для того, чтобы улучшить свой имидж, в том числе рекламными кампаниями с политическим подтекстом, напомнил Der Spiegel. До сих пор в рекламе сети используются такие слоганы, как "Дональд Трамп читать не любит" или "Брекзит: читали бы - такого бы не произошло". Свою критику в адрес книжной сети еженедельник сформулировал так: "Подобные слоганы легко обернуть против самого отправителя. "Сделка с Китаем: читали бы - такого бы не произошло".

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