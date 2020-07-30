В акции солидарности с народом Беларуси во Франкфурте участвуют евродепутаты

Акция солидарности с народом Беларуси проходит в субботу, 1 августа, во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен). Как рассказал в интервью DW один из организаторов мероприятия Виталий Алексеенок, на демонстрации помимо митингующих присутствуют вице-председатель Европейского парламента (Свободная демократическая партия) Никола Бер (Nicola Beer) и германский евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon).

"Насколько мне известно, сегодня - первая подобная акция в ФРГ, когда немецкие политики так активно" следят за "судьбой Беларуси, так активно прислушиваются к нам", отметил Алексеенок. "Мы держим ситуацию в стране в поле нашего зрения", - в свою очередь заверила собравшихся Никола Бер. Присутствующие поддержали ее выступление скандированием: "Свободу Беларуси!"

"Беларусь для жизни, не для заключенных"

Митинг проходит на центральной площади Франкфурта - Хауптвахе. Собравшиеся выступают за свободные выборы в Беларуси, за сменяемость власти и демократические перемены. Они также высказываются за освобождение политзаключенных.

Некоторые из пришедших захватили с собой плакаты: "Прекратить политическое насилие", "Беларусь для жизни, не для заключенных", а также бело-красно-белые флаги Белорусской Народной Республики.

В ходе акции запланированы несколько перформансов, в частности, чтение стихотворения "Вам" Владимира Некляева, кандидата в президенты на выборах 2010 года. Оно было написано после декабрьской акции протеста в Минске чуть менее десяти лет назад и опубликовано только в этом июле. Белорусские музыканты во главе с группой "Naka" сочинили на эти стихи песню, которая быстро стала одним из символов протеста.

Тихановская и ее штаб записали обращение к митингующим

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико - Мария Колесникова и Вероника Цепкало, супруга экс-главы Парка высоких технологий Валерия, записали совместное видео, которое направили участникам акции.

"Франкфурт, привет! Дорогие друзья, дорогие белорусы зарубежные, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли, чтобы поддержать нас", - обратилась Тихановская к митингующим.

"Я чувствую большую позитивную энергетику, исходящую из Беларуси именно от этого кандидата и ее команды", - в свою очередь отметил Алексеенок. "Люди, которые приходят на ее акции, настроены очень хорошо, у них есть надежды, и они рассчитывают, что это чувство у них не украдут - ни 9 августа, ни раньше, ни позже", - добавил он. "Тихановская - символ протестного движения из низов, которые, к примеру, (банкиру Виктору. - Ред.) Бабарико, наверное, не были доступны", - отметил собеседник DW, добавив, что пикеты штаба Тихановской сейчас собирают "от 2 до 4 процентов населения каждого города", в котором проходят.

"Это, на самом деле, очень много, ведь люди приезжают зачастую в неудобные места", - уверен Виталий Алексеенок. При этом он добавил, что со стороны действующего президента Александра Лукашенко "не видит никакой конкретной программы, только закручивание гаек и отполировывание милитаристских структур".

Трансляцию ведет YouTube-канал "Реальная Беларусь"

Выступления на митинге во Франкфурте сопровождается модерацией на белорусском. Организаторы ожидали, что акция привлечет порядка 100 человек. Специально, чтобы достичь более широкой аудитории, была организована трансляция в режиме реального времени на YouTube-канале "Реальная Беларусь", у которого свыше 85 тысяч подписчиков.

В субботу, 1 августа, еще одна акция в поддержку свободных выборов в Беларуси пройдет в Мюнхене (Бавария). Она начнется в 17.00 по местному времени. На мероприятии, в частности, будет присутствовать депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые", член германо-белорусской парламентской группы Маргарете Баузе (Margarete Bause).

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал в качестве кандидатов для участия в них жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева, главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, а также действующего президента Александра Лукашенко.

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