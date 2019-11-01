 VW и Ford будут сотрудничать в сфере автономного вождения | Экономические новости из Германии | DW | 10.06.2020

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Экономика

VW и Ford будут сотрудничать в сфере автономного вождения

Немецкий и американский автоконцерны подписали договор о совместном производстве электромобилей, легких коммерческих автомобилей и сотрудничестве в сфере автономного вождения.

Главы Ford Джим Хакетт и VW Херберт Дисс

Главы Ford Джим Хакетт и VW Херберт Дисс

Немецкий концерн Volkswagen и американский Ford будут совместно производить коммерческие и электромобили, а также сотрудничать в сфере автономного вождения. Соответствующий договор главы обеих компаний подписали в среду, 10 июня. Слияние капиталов обоих концернов договор не предусматривает.

Согласно договору, проект которого наблюдательный совет VW одобрил еще 28 мая, Ford с 2023 года начнет производить в Европе электромобили, которые в качестве базовой технологии будут использовать модульную электрическую платформу MEB ( Modulare E-Antriebs-Baukasten), разработанную немецким концерном. В Volkswagen оценивают рост оборота в пределах от 10 до 20 млрд долларов от такого сотрудничества. На базе MEB американцы планируют выпустить более 600 тысяч автомобилей.

С другой стороны, Volkswagen вложит 1 млрд долларов в дочернюю компанию американцев Argo Al, разрабатывающую технологии для беспилотных автомобилей, и внесет в совместный проект собственную компанию AID, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд долларов.

В сегменте коммерческих автомобилей VW разрабатывает городской автофургон базе легкового автомобиля, а Ford - фургон грузоподъемностью до одной тонны. Выпускать новые модели будут обе компании. Кроме того, с 2022 года VW будет выпускать свой пикап Amarok на базе платформы Ford Ranger.

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    Автор: Андрей Гурков


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