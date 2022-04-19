 Второе наступление Путина: западные эксперты о сценариях войны в Донбассе. DW Новости (19.04.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 19.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Второе наступление Путина: западные эксперты о сценариях войны в Донбассе. DW Новости (19.04.2022)

Владимир Зеленский заявил, что началась битва за Донбасс. В Киеве ждут масштабного наступления российских войск в регионе. Россия сконцентрировала в районе Донбасса значительные силы. В центре внимания по-прежнему остается Мариуполь. Но наступление затронет не только этот город. Что думают западные эксперты о расстановке сил и дальнейшем ходе войны? И что говорят в Киеве и других регионах Украины?

Смотреть видео 58:40

Другие сюжеты в медиатеке

Нигерийский студент Уисдом Эдвард после начала войны бежал из Харькова в ФРГ, но его проблемы на этом не закончились.

Германия может отказать бежавшим из Украины иностранцам в предоставлении временного убежища (19.04.2022) 19.04.2022

В Алматы собирают гуманитарную помощь для украинцев. К акции присоединились не только люди, но и компании.

Что в Казахстане на самом деле думают о войне в Украине? (09.04.2022) 09.04.2022

Также в программе: останется ли Украина житницей Европы.

Как (продолжать) жить во время войны в Украине? Европа в фокусе 14.04.2022

На Евровидении-2022 Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Букмекеры включают ее в число фаворитов.

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022) 17.04.2022

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

А также в выпуске: как может отразится прекращение поставок газа из РФ на промышленности ФРГ (18.04.2022)

Что грозит за символы Z и V в Германии и кто в Молдове запретил георгиевскую ленточку. DW Новости (18.04.2022) 18.04.2022

Также в выпуске: в Киеве слышны новые взрывы

"Москва" утонула: гибель флагмана в Черном море – мощная имиджевая потеря Путина (15.04.2022) 15.04.2022

Также в выпуске: что значит решение Путина продавать газ Европе за рубли

Взрыв на крейсере "Москва" - кто нанес новый удар по планам Путина? DW Новости (14.04.2022) 14.04.2022

А также: Что говорят в Киеве о задержании Медведчука. Экономисты прогнозируют сильный спад в российской экономике.

Дипскандал между ФРГ и Украиной. Задержание Медведчука. Финляндия и Швеция стремятся в НАТО. DW Новости (13.04.2022) 13.04.2022

Читайте также

06.04.2022, USA, Washington: John Kirby, Sprecher des Pentagon, spricht während eines Briefings im Pentagon. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Пентагон: Украина получила военные самолеты 19.04.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 апреля.

07.03.2022 In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the nation in Kyiv, Ukraine, late Monday, March 7, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Зеленский: Уничтожение защитников Мариуполя "поставит точку" в переговорах 16.04.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 апреля.

Smoke rises above Azovstal steelworks, in Mariupol, Ukraine, in this still image obtained from a recent drone video posted on social media. MARIUPOL CITY COUNCIL/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

На больницу в Мариуполе российские войска сбросили мощную бомбу 19.04.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.

March 7, 2022, Kyiv, Ukraine: A child is seen sitting in an evacuation bus in Kyiv. .Since the beginning of the Russian military invasion, more than 1.7 million refugees have left Ukraine. This is reported by the UN refugee agency. (Credit Image: © Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Вице-премьер Украины: Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд 19.04.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.