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Второе наступление Путина: западные эксперты о сценариях войны в Донбассе. DW Новости (19.04.2022)

Владимир Зеленский заявил, что началась битва за Донбасс. В Киеве ждут масштабного наступления российских войск в регионе. Россия сконцентрировала в районе Донбасса значительные силы. В центре внимания по-прежнему остается Мариуполь. Но наступление затронет не только этот город. Что думают западные эксперты о расстановке сил и дальнейшем ходе войны? И что говорят в Киеве и других регионах Украины?