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ВТО: Рост мировой торговли может оказаться слабее ожидаемого

Виталий Кропман
26 февраля 2024 г.

Министры торговли почти всех стран мира по приглашению ВТО в настоящее время проводят встречу в Абу-Даби, чтобы в течение четырех дней обсудить новые правила глобальной торговли.

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Грузовой порт в Хайфе
Грузовой порт в ХайфеФото: Schöning/IMAGO

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), рост мировой торговли в этом году может оказаться слабее, чем прогнозировалось ранее. "Учитывая риски снижения, мы, вероятно, можем не дотянуть до 3,3 процента роста торговли в этом году", - цитирует заявление генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы агентство Reuters в понедельник, 26 февраля.

Министры торговли почти всех стран мира в настоящее время по приглашению ВТО проводят встречу в Абу-Даби, чтобы в течение четырех дней обсудить новые правила глобальной торговли. "С политической точки зрения сейчас довольно сложное время", - призналась Оконджо-Ивеала журналистам. Она упомянула о войнах, напряженности и предстоящих выборах. "Но я уверена, что мы все же сможем добиться определенных результатов", - подчеркнула глава ВТО. Другие участники конференции ее оптимизм не разделяют. "Международное сотрудничество находится в плохом состоянии", - приводит агентство слова одного из участников саммита.

В этом году к участию в проводимой раз в два года встрече были приглашены два новых государства: Коморские острова и Восточный Тимор. Как указывает Reuters, участники саммита близки к достижению соглашения между примерно 120 странами об устранении барьеров для инвестиций, препятствующих развитию. С другой стороны, вероятно, будет трудно достичь соглашения о 25-летнем моратории на применение таможенных пошлин к цифровой торговле. Южная Африка и Индия отвергают этот вариант. Достижение соглашения по правилам торговли сельскохозяйственной продукцией также считается маловероятным.

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