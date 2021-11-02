Верховный суд России не принял иск "детей ГУЛАГа" к Госдуме

Верховный суд РФ отказался принять к рассмотрению коллективный иск к Госдуме потомков жертв сталинских репрессий, которые добиваются исполнения решения Конституционного суда 2019 года и возвращения в города, из которых когда-то были высланы их родители. Об этом во вторник, 2 ноября, написал Telegram-канал "Можем объяснить", заметивший соответствующую запись в картотеке суда, сделанную накануне.

В Верховном суде сообщили, что в принятии заявления отказано на основании положений статьи закона "О Конституционном Суде РФ", согласно которой "решение КС действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами". "ВС не вправе вмешиваться в деятельность КС, это запрещено законом", - указали в пресс-службе ВС "Интерфаксу".

"Исходя из конституционного принципа разделения властей, вопросы о принятии федеральных законов, внесении в них изменений и дополнений относятся к исключительной компетенции органов законодательной власти, и суды, в том числе Верховный суд, не вправе возлагать на них обязанность по осуществлению нормативно-правового регулирования", - добавили в ВС.

23 истца, которых называют "дети ГУЛАГа", в конце октября подали коллективный административный иск к Государственной думе РФ, требуя исполнить закон 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий", обязывающий государство компенсировать ущерб жертвам репрессий, а также постановление Конституционного суда 2019 года, которые гарантируют им право на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета.

Юрист "Международного Мемориала" Григорий Вайпан рассказал "Новой газете", что сторона защиты намерена обжаловать решение ВС во всех инстанциях. "Иск "детей ГУЛАГа" - это не разовая акция, а часть нашей большой кампании за их право вернуться домой. Мы будем использовать все доступные нам средства, чтобы люди смогли вернуться и получить жилье. В том числе мы рассчитываем участвовать в доработке правительственного законопроекта", - указал юрист.

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