Вручена премия имени Политковской за смелость во время войны

Международную премию имени журналистки Анны Политковской, которую ежегодно вручают в годовщину ее убийства 7 октября, получили глава фонда "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и акушерка из Мариуполя Татьяна Соколова. Об этом сообщается на сайте неправительственной организации RAW in War, учредившей международную награду для женщин-правозащитниц в зоне конфликтов, в четверг, 6 октября.

Соколова и Ганнушкина стали лауреатами этого года "за смелость, проявленную в борьбе против несправедливости, насилия и военных преступлений в контексте продолжающейся войны в Украине", - сообщили организаторы премии.

Работа Соколовой под обстрелами в роддоме Мариуполя

Соколова в течение двух месяцев после начала российского вторжения в Украину, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и бомбардировки, поддерживала рожениц Мариупольского роддома № 2 и всего города, пишут организаторы премии. "Несмотря на обстрелы, она и трое женщин коллег-врачей решили остаться и продолжать работу в больнице, даже делая кесарево сечение при свете мобильных телефонов", - подчеркивает RAW in War.

"Наша работа может и не имеет таких масштабов, как борьба Анны Политковской, но я очень хочу верить, что из этих 27 новорожденных вырастут журналисты и писатели, светлые и мужественные люди, несущие свет и добро в этот мир, в котором так еще много зла. Мне повезло, я выжила и могу рассказать об этой войне людям, призывая их любить, а не убивать", - сказала в своей речи Соколова.

Премия российской правозащитнице Ганнушкиной

Российская правозащитница, член правления общества "Мемориал" Светлана Ганнушкина в день своего восьмидесятилетия в марте 2022 года вышла с плакатом на Красную площадь в Москве, за что была задержана, обвинена в участии в антивоенном протесте и позже признана виновной в нарушении закона о публичных собраниях.

После ликвидации российскими властями "Мемориала" Ганнушкина стала соучредителем и членом совета новой правозащитной организации - Центр защиты прав человека "Мемориал". "Светлана Ганнушкина отважно работала на всех войнах и в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве - в Нагорно-Карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией, в двух чеченских войнах и сегодня, продолжая поддерживать беженцев от войны в Украине и выступать против войны, рискуя при этом попасть в тюрьму и подвергнуться преследованиям со стороны российских властей", - заявили в комитете премии.

"Нас снова сводит с Анной Политковской война - еще более жестокая и абсурдная, чем та чеченская. Как мне стоять рядом с Татьяной Соколовой - мужественной свидетельницей того, что сейчас происходит в Украине? Что же, я попробую рассказать о том, что мне кажется сейчас самым важным, и буду благодарна, если меня услышат", - прокомментировала награду Ганнушкина.

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