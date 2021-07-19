Парк валунов в Хенцендорфе: чем украшены каменные глыбы? (фото)

Нойцелле • В Парке валунов в Хенцендорфе (Findlingsparks Henzendorf), созданном в Бранденбурге в 1997 году, сейчас насчитывается около ста экспонатов - заносных или ледниковых валунов (нем. Findling). Некоторые из здешних огромных каменных глыб украшены разными орнаментами и другими изображениями.

Работы осуществляются на пожертвования нескольких региональных фондов и организаций

Реставраторы Дирк Цахариас и Дороте Шмидт-Брайтунг

За два с лишним десятилетия камни частично покрылись мхом и лишайниками, да и краски немного поблекли. Уже в прошлом году в парке почистили и отреставрировали около двадцати валунов. Сейчас работы продолжились, как видно на фотографиях агентства dpa. На очереди в этом сезоне - две дюжины камней.

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