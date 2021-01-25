В Москве возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог во время протестов

Московская полиция возбудила уголовное дело из-за помех дорожному движению на акции 23 января. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, указав, что "ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств".

Несколько уголовных дел возбудил Следственный комитет

По мнению полиции, в итоге было нарушено дорожное движение. По соответствующей статье предусматривается штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до года или лишение свободы на год.

Ранее 4 уголовных дела возбудил Следственный комитет (СК) по Москве. По данным СК, участники митинга нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому, еще одного сотрудника полиции сбили на машине.

В других регионах РФ также возбуждают уголовные дела

Ряд уголовных дел возбудили после митингов 23 января и в других российских регионах. Так, СК завел дело об избиении двух полицейских на митинге в Петербурге. А в Приморском крае также возбуждено уголовное дело по факту блокирования дорог и движения во Владивостоке.

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального число задержанных составило 3666 человек, подсчитал правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей.

По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по российский столице на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек.

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