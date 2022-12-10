Вооруженное нападение в Дрездене: есть заложники

Преступник забаррикадировался в торговом центре Altmarktgalerie, сообщили немецкие СМИ. До этого он якобы совершил убийство.

В центре Дрездена в субботу, 10 декабря, вооруженный мужчина захватил заложников, число которых пока неизвестно. По сообщениям немецких СМИ, злоумышленник забаррикадировался в торговом центре Altmarktgalerie. К месту происшествия стянуты силы полицейского спецназа.

Газета Bild передает, что утром вооруженный мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте. Затем он направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie.

В настоящее время проводится эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. Полиция обратилась к населению с просьбой держаться подальше от этого района торгового. Расположенный поблизости рождественский рынок закрыт.

Согласно пока не подтвержденной официальной информации, до того как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

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