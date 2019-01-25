 Volkswagen расширит линейку электромобилей до 70 моделей | Новости о немецких автомобилях | DW | 12.03.2019

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Автомобиль

Volkswagen расширит линейку электромобилей до 70 моделей

Доля электрокаров в общем объеме производимых концерном автомобилей к 2030 году должна составить не менее 40 процентов.

Херберт Дис

Херберт Дис

Немецкий концерн Volkswagen планирует вывести на рынок значительно больше моделей электромобилей, чем планировалось ранее. До 2028 года в продаже появится почти 70 новых моделей машин с электроприводом, сообщил автопроизводитель в Вольфсбурге во вторник, 12 марта. До сих пор концерн заявлял о планах по созданию 50 моделей электрокаров.

44-миллиардные инвестиции

В ближайшие десять лет с конвейеров VW должны сойти 22 миллиона электромобилей вместо планировавшихся ранее 15 миллионов. Доля электрокаров в общем объеме производимых концерном автомобилей к 2030 году должна составить не менее 40 процентов, говорится в опубликованном на сайте концерназаявлении.

В разработку новой техники, в частности, электродвигателей, технологий автономного вождения и цифровизации различных систем, концерн в ближайшие пять лет инвестирует 44 миллиардов евро, сообщил глава VW Херберт Дис (Herbert Diess) на ежегодной пресс-конференции.

Контекст

Немецкий и американский автостроители начинают стратегическое партнерство в момент решительной перестройки своего бизнеса, который не может не отразиться и на их заводах в России. (16.01.2019)

Сейчас нет ни одной автостроительной компании, которая не работала бы над электродвигателями. Главная проблема - аккумулятор. Фирма Better Place предлагает нестандартное решение. (10.04.2009)

Чтобы обеспечить возможность столь высоких инвестиций, концерн намерен повысить эффективность и производительность во всех сферах, указал он, не называя при этом намеченных конкретных мер. Ранее газета Handelsblatt писала о планах концерна сократить 5 тысяч рабочих мест в компании VW.

Прибыль несколько снизилась

Между тем оборот концерна вырос на 6,8 процента до 84,6 миллиарда евро, однако доходы входящих в головной концерн Volkswagen компаний в 2018 году несколько снизились. Операционная прибыль основной марки VW сократилась с 3,3 миллиарда евро до 3,2 миллиарда. Аналогичный показатель "дочки" Volkswagen, баварской Audi снизился с 5,1 миллиарда евро до 4,7 миллиарда, чешской Škoda - на 14,6 процента до 1,4 миллиарда евро. В свою очередь производитель спортивных автомобилей Porsche увеличил оперативную прибыль на 2,7 процента до 4,1 миллиарда евро.

Сокращение прибыли ряда марок, главным образом, связано с задержкой поставок многих моделей покупателям во втором полугодии из-за введения в ЕС новых обязательных тестов выхлопных газов и потребления топлива WLTP. Кроме того, на показателях прибыли сказалось предоставление покупателям различных скидок, в частности, премии за утилизацию старых дизельных автомобилей, и колебания курсов валют.

Несколько лет назад Берлин поставил цель увеличить число электрокаров в Германии к 2020 году до одного миллиона и принимает для ее достижения различные меры. В частности, в 2018 году была наполовину снижена налоговая ставка на служебные легковые машины с электрическими и гибридными двигателями. Кроме того, необходимость развития электромобилей связана с новыми экологическими предписаниями ЕС для автомобилестроителей.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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