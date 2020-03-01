Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе

Обе новости пришли в один и тот же день. В России, в Южно-Сахалинске, 2 марта открылась двухдневная конференция, посвященная "переходу на использование природного газа в качестве моторного топлива". А в Германии, в Дюссельдорфе, в немецкой экономической газете Handelsblatt вышла статья о том, что Volkswagen, крупнейший автостроитель не только в Европе, но в мире, "прощается с природным газом". Налицо кардинально разные оценки того, в каком направлении будет двигаться автомобильная отрасль.

19 CNG-моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat

В беседе с Handelsblatt директор по развитию Volkswagen Франк Вельш (Frank Welsch) сообщил, что концерн прекращает разработку новых моделей легковых автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ или CNG). Выпуск 19 моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat, оснащаемых в настоящее время газобаллонным оборудованием, пока продолжится, но "новых поколений этих автомобилей уже не будет".

Прага, ноябрь 2019 года: Новое поколение Skoda Octavia пока можно заказать с газовым оборудованием

Так что CNG-автомобилям осталось в лучшем случае лет семь, ведь именно столько обычно длится жизненный цикл моделей, отмечает газета. Однако уже лет через пять, указывает она, в Европе должны ввести новый экологический стандарт "Евро-7", и ряд работающих на газе моторов VW больше не будет соответствовать более строгим нормам выбросов вредных веществ. После заявлений Франка Вельша окончательно ясно, что концерн не собирается заниматься модернизацией таких двигателей, тратя на это десятки миллионов евро.

Так что вполне возможно, что Volkswagen свернет производство газовых автомобилей и раньше, особенно если объемы продаж будут и дальше падать, предупреждает Handelsblatt. О крайне низком спросе в Германии на легковые автомобили, использующие газомоторное топливо, неделей раньше в статье "Конец автомобилей на природном газе" писала и газета Die Welt.

Падение продаж газовых автомобилей в Германии

Она привела официальную статистику за 2019 год. В Германии, на крупнейшем автомобильном рынке Европы, были зарегистрированы всего 7623 новых CNG-автомобиля, что на 29,4 процента меньше, чем годом раньше. Это 0,2 процента от общего числа продаж. Одновременно, по данным Handelsblatt, число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), короче - заправок, которых в ФРГ и так мало, еще больше сократилось: с 867 в 2018 году до 837 на данный момент.

Легковые автомобили на газомоторном топливе не востребованы покупателями, констатировал в беседе с Handelsblatt Франк Вельш. Он уверен, что спрос и в будущем расти не будет. Поэтому Volkswagen решил не распыляться и всецело сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей. Но тем самым концерн, скорее всего, ставит окончательный крест на автомобилях с технологией CNG. Причем не только в Германии и Европе.

Дело в том, что спрос на такие автомобили "в значительной мере удовлетворяется сейчас именно концерном Volkswagen, этот сегмент очень сильно зависит от модельной политики одного-единственного производителя", признал в беседе с Die Welt Тимм Келер (Timm Kehler). Он возглавляет организацию Zukunft Erdgas, лоббирующую в Германии более широкое использование природного газа. Членом этой организации является и дочка "Газпрома" фирма Gazprom NGV Europe, у которой 47 АГНКС в Германии и еще 16 заправок в Чехии.

Сахалинская область хочет перевести на газ половину автомобилей

Однако необходимо подчеркнуть, что эта фирма занимается на европейском рынке, как и компания "Газпром газомоторное топливо" внутри России, не только компримированным, но и сжиженным природным газом (СПГ или LNG). Данное топливо используется, как правило, не легковыми, а грузовыми автомобилями (а также судами), и оно, в отличие от CNG, считается как раз весьма перспективным, но в статье Handelsblatt не о нем идет речь.

Первая в Германии СПГ-заправка для грузовиков открылась в 2017 году

Она посвящена только CNG-автомобилям и предстоящему уходу с этого рынка главного производителя - концерна Volkswagen и всех его дочерних брендов. В результате в этом сегменте из крупных игроков останется разве что Fiat Chrysler.

Но большой вопрос, захочет ли эта итальяно-американская компания, тем более после намеченного объединения с французской группой PSA (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall), и дальше обслуживать нишу, которую мировой лидер отрасли счел бесперспективной. Пусть даже родная для Fiat Италия остается по сей день, с большим отрывом от Германии, важнейшим рынком сбыта газовых автомобилей. Их общее число на дорогах страны составляет сейчас порядка 1 миллиона.

Кстати, именно Италию собирается догнать и перегнать в вопросе перевода автотранспорта на газомоторное топливо Сахалинская область, объявил зампред ее правительства Владимир Сидоренко на конференции в Южно-Сахалинске, сообщает портал Sakhalin. Info. Речь идет о том, чтобы в течение пяти лет перевести на газ половину всех автомобилей в регионе, пишет ТАСС. Губернатор области Валерий Лимаренко объявил, что власти компенсируют жителям 100 процентов затрат на соответствующее переоснащение своих легковых автомобилей. Иными словами, сделают его за счет бюджета бесплатным.

Смотрите также:

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Volkswagen ID.3: народный электромобиль Концерн под названием "народный автомобиль" начал продажи своего главного электромобиля для массового рынка. Он призван повторить легендарный успех VW Golf. По длине и ширине ID.3 соответствует этой модели, но несколько выше. Цена в базовой комплектации: почти 30 000 евро. Минус 6 000 евро премия от государства. Батареи трех размеров, самая мощная должна обеспечить пробег до 550 км.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Renault Zoe: лидер немецкого рынка Уже не первый год самый популярный в Германии электромобиль - родом из Франции. С осени 2019 Renault выпускает "полностью обновленный" вариант своего электрического бестселлера. Его теперь можно быстро подзаряжать постоянным током. В ФРГ базовая версия с дальностью пробега 300 км продается по прежней цене: от 22 000 евро. Zoe Life Z.E. 50 c более мощной батареей проезжает 395 км, но стоит 24 000.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Tesla Model 3: претендент на лидерство Культовый американский автостроитель начал поставлять в Германию свою модель среднего класса в 2019 году, и она сразу стала одним из двух лидеров продаж среди электромобилей. Версию Standard Range предлагают за 45-54 000 евро, полноприводная AWD Long Range с двумя электромоторами и дорогой комплектацией может стоить порядка 65-70 000. При цене свыше 40 тысяч размер госсубсидий - 5 тысяч евро.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году BMW i3: испытанный ветеран Баварский автоконцерн начал выпускать эту модель в 2013 году, став немецким первопроходцем в деле электромобильности. С тех пор с конвейера сошли, в основном на экспорт, свыше 150 тысяч машин. В Германии i3 несколько раз был в тройке лидеров. Развивать дальше эту модель BMW не намерен, но и снимать с производства после семи лет тоже пока передумал: больно хорошо она продается за 38-42 000 евро.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Opel Corsa-e: электрический вариант Corsa вот уже четыре десятилетия - популярный в ФРГ бренд автомобиля малого класса. Осенью 2019 началось производство шестого поколения этой модели, и ее рекламирует Юрген Клопп - тренер футбольного клуба "Ливерпуль". В ролике он садится за руль именно электрического варианта, который компания Opel выпускает наряду с бензиновым и дизельным. Те стоят 14-18 000 евро, а электромобиль - почти 30 000.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Seat Mii electric: доступная малютка Свой первый электромобиль вывела на рынок испанская дочка Volkswagen. С Seat Mii, варианта VW up!, сняли бензиновый двигатель, и впредь малютку будут производить только с электрическим мотором. В компании считают, что для типично городского автомобиля дальность пробега в 260 км и 83 лошадиные силы вполне достаточно. Цена - от 20 650 евро. А если еще вычесть субсидии от государства…

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Nissan Leaf: недооцененный чемпион Японцы первыми разработали электромобиль для массового производства и с 2010 года выпустили уже свыше 400 тысяч машин, что сделало Nissan Leaf мировым чемпионом продаж. Однако в ФРГ, в отличие от США, Японии, Норвегии и Великобритании, эта модель особо популярной не стала, хотя и входила в Топ 10. Базовый вариант стоит сейчас от 37 000 евро, Leaf e+ с более мощной батарей - примерно 45 000.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Hyundai Kona Elektro: компактный SUV Южнокорейский концерн называет эту выпускаемую с 2018 года модель "первым полностью электрическим компактным SUV в Европе". На станциях быстрой зарядки вариант Kona Elektro Trend с двигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиные силы) заряжается меньше, чем за час, а дальность пробега составляет при идеальных условиях до 449 км. Цена - от 42 000 евро, базовый вариант примерно на 8 000 дешевле.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Audi e-tron: настоящий внедорожник Свой первый электрический SUV дочка концерна Volkswagen выпустила в 2019 году для привычного ей премиум-сегмента - и сразу попала в ФРГ в Топ 10 среди электромобилей. Полноприводный Audi e-tron 50 quattro с двумя моторами стоит в Германии от 69 000 евро, включая 19% НДС, а 55 quattro мощностью 300 кВт и дальностью пробега до 430 км - от 81 000. Хотя 5 000 можно вернуть с помощью государства.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Mercedes EQC: батарейный "Мерседес" Концерн Daimler выбрал для продвижения на рынке Германии своего первого внедорожника на электрической тяге рекламный слоган "Это "Мерседес" среди электромобилей". Его цена - от 71 000 евро, мощность - 300 кВт, дальность пробега при идеальных условиях - 470 км, максимальная скорость - 180 км в час. Полноприводный электромобиль с двумя моторами испытывали, в частности, в условиях шведской зимы.

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году Porsche Taycan 4S: "уцененный" спорткар Электромобиль за 185 000 евро? Именно столько стоит Taycan Turbo S. Осенью 2019 года его начала выпускать компания Porsche, прославившаяся спортивными автомобилями. Модель Turbo обойдется в 152 000. Чтобы несколько расширить круг потенциальных покупателей, прибавили третий вариант: Taycan 4S "всего" за 105 000. Его мощность - 390 кВт, дальность пробега - 330-400 км. Автор: Андрей Гурков

