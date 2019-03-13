Volkswagen начал выпускать собственные батареи для электромобилей

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей. В городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония) в понедельник, 23 сентября, была запущена пилотная установка, способная производить батареи малыми сериями. В концерне рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведским партнером - компанией Northvolt - развернуть массовое производство аккумуляторов.

"Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей", - приводит агентство Reuters слова председателя наблюдательного совета концерна Ханса Дитера Печа (Hans Dieter Pötsch).

В 2020 года VW намерен вместе со своим шведским партнером начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 - начале 2024 года. К этому времени здесь планируется создать 1000 рабочих мест, 700 из которых придется на недавно основанное совместное предприятии со шведской стартап-компанией.

Volkswagen намерен инвестировать в производство аккумуляторов более 1 млрд евро

Кроме того, в так называемом Центре передового опыта около 300 экспертов VW займутся разработкой и тестированием технологических процедур по производству литий-ионных аккумуляторов. В 2020 году также в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей. В общей сложности концерн намерен инвестировать более миллиарда евро в производство собственных аккумуляторных батарей для электромобилей, из которых 900 млн будет выделено совместному предприятию со шведским партнером.

Уже в ноябре 2019 года должно начаться производство первого серийного электромобиля немецкого автоконцерна VW ID.3, за которым последуют новые модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти порядка 70 различных электромобилей, что требует большого количества аккумуляторных батарей, которые концерн пока приобретает у азиатских поставщиков. Менеджмент немецкого автогиганта рассматривает различные варианты возведения заводов по производству аккумуляторов в Германии.

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