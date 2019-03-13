 Volkswagen начал выпускать собственные батареи для электромобилей | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2019

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Германия

Volkswagen начал выпускать собственные батареи для электромобилей

В 2020 года VW намерен вместе со своим шведским партнером начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью в 16 гигаватт-часов.

Гендиректор VW Герберт Дисс представил ID.3 на автомобильной выставке во Франкфурте

Гендиректор VW Герберт Дисс представил ID.3 на автомобильной выставке во Франкфурте

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей. В городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония) в понедельник, 23 сентября, была запущена пилотная установка, способная производить батареи малыми сериями. В концерне рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведским партнером - компанией Northvolt - развернуть массовое производство аккумуляторов.

"Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей", - приводит агентство Reuters слова председателя наблюдательного  совета концерна Ханса Дитера Печа (Hans Dieter Pötsch).

В 2020 года VW намерен вместе со своим шведским партнером начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 - начале 2024 года. К этому времени здесь планируется создать 1000 рабочих мест, 700 из которых придется на недавно основанное совместное предприятии со шведской стартап-компанией.

Контекст

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Volkswagen намерен инвестировать в производство аккумуляторов более 1 млрд евро

Кроме того, в так называемом Центре передового опыта около 300 экспертов VW займутся разработкой и тестированием технологических процедур по производству литий-ионных аккумуляторов.  В 2020 году также в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей. В общей сложности концерн намерен инвестировать более миллиарда евро в производство собственных аккумуляторных батарей для электромобилей, из которых 900 млн будет выделено совместному предприятию со шведским партнером.

Уже в ноябре 2019 года должно начаться производство первого серийного электромобиля немецкого автоконцерна VW ID.3, за которым последуют новые модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти порядка 70 различных электромобилей, что требует  большого количества аккумуляторных батарей, которые концерн пока приобретает у азиатских поставщиков. Менеджмент немецкого автогиганта рассматривает различные варианты возведения заводов по производству аккумуляторов в Германии.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


Контекст

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Автоконцерны ФРГ пока отстают от конкурентов в выпуске электромобилей. DW посмотрела имеющиеся модели - и ознакомилась с планами на будущее Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel и Porsche. (19.09.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение о запуске производства батарей на сайте VW

Аудио- и видеофайлы по теме

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