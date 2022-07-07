Зеленский больше не ожидает поставок авиации Украине

На 134-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 7 июля (время московское).

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6 июля впервые за 133 дня войны не было ни сведений о каком-либо продвижении войск РФ, ни официальных заявлений об этом, говоритсяв очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Российская армия взяла оперативную паузу, полагают эксперты. Хотя российские силы продолжали наступательные действия на Северск с запада от Лисичанска, юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска.

Такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий. Российские войска, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они пытаются создать условия для более масштабных операций и восстановить боевую мощь, отметили в IWS.

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Американская РСЗО HIMARS

Минобороны Украины опровергло сделанное в среду утверждение Минобороны РФ о том, что российские военные уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе Малотарановки в Донецкой области. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. Утверждение МО РФ опровергли также советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале и группировка объединенных сил Украины в Facebook.

В свою очередь изданиеThe Insider обращает внимание на то, что три из четырех переданных Украине HIMARS, по данным Генштаба ВСУ, в понедельник находились в районе Запорожья - в 300 км от южного пригорода Краматорска, в котором располагается поселок Малотарановка.

"Территорию между Краматорском и Запорожьем контролирует Украина. Дальность стрельбы теми боеприпасами для HIMARS, которые переданы Украине, - 45 миль (около 72,5 км), то есть обстреливать российские войска на запорожском направлении из района Малотарановки невозможно", - пишет издание.

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Двое граждан Бразилии погибли в Украине 1 июля "вследствие конфликта" в стране, сообщило, по данным ТАСС, бразильское министерство иностранных дел. Личность погибших в МИДе не раскрыли, однако ранее издание Daily Mail сообщало о гибели в Украине Талиты ду Вале, 39-летней экс-модели, ставшей снайпером, и 40-летнего Дугласа Буриго. Они оба были из Бразилии и участвовали в боевых действия на стороне Украины.

В России выросли цены

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В конце июня - начале июля в России впервые за семь недель выросли цены на товары и услуги. Как отмечает Росстат, на инфляцию повлияла ежегодная индексация стоимости некоторых услуг, в первую очередь в сфере ЖКХ. При этом продукты питания и непродовольственные товары за неделю с 25 июня по 1 июля подешевели. По данным Ростата, с начала года цены в России выросли на 11,77%. Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в стране на 1 июля на уровне 16,19%.

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Норвегия заявила, что урегулировала спор с Россией по поводу доставки груза для российских шахтеров на Шпицберген. Министерство иностранных дел в Осло объявило, что контейнеры с российским грузом, задержанные на границе, были доставлены норвежскими перевозчиками в порт Тромсё и теперь направляются на норвежских судах к архипелагу в Арктике. Решение было найдено после "хорошего диалога" с Россией и не означает "отступления" Норвегии, пояснила официальный представитель норвежского МИД. "У нас никогда не было намерения блокировать поставки", возможности для решения проблемы "существовали с самого начала", подчеркнула она.

На фоне санкций в отношении России из-за войны в Украине Норвегия в середине июня остановила на норвежско-российской границе фуры, доставлявшие груз для российских шахтеров на Шпицбергене. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт заявила тогда, что санкции запрещают российскому грузовому транспорту въезд на норвежскую территорию.

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Войска РФ весь день обстреливали Сумскую область, заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, в результате ракетно-артиллерийских атак в регионе повреждена гражданская инфраструктура.

Представители ПЦУ и УПЦ согласовали "декларацию взаимопонимания"

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Представители духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви согласовали на неформальной встрече "декларацию взаимопонимания", в которой отметили единство взглядов в осуждении войны России против Украины и призвали иерархов начать официальный диалог между церквями.

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Чеченские бойцы спецподразделения "Ахмат", принимавшие участие в боевых действиях в Украине, вернулись домой после взятия всей Луганской области российскими войсками и частями сапопровозглашенной "ЛНР", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

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Дополнительно около 13 млн человек в мире столкнутся с проблемой голода в 2022 году из-за российской агрессии в Украине. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Максимо Тореро, выступая на конференции в ООН.

МВФ заявил о растущих рисках рецессии

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Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по ситуации в мировой экономике ухудшаются, риски рецессии в 2023 году стали выше, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, в ближайшее время МВФ понизит свой прогноз роста мировой экономики на этот год: в апреле он был на уровне 3,6%, в январе - 4,4%, то есть это будет уже третье изменение прогноза в 2022-м.

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Украина больше не ожидает поставок авиации, но рассчитывает на получение систем противовоздушной обороны. Безопасность неба - приоритет, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим с визитом в Киев.

"Это приоритетно. Уже никто не ожидает той или иной авиации, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, прибытия в Украину мощной противовоздушной обороны", - цитирует главу украинского государства "Интерфакс-Украина". Как отметил Зеленский, получение таких систем позволит защитить украинские города от обстрелов, и тогда начнут возвращаться беженцы.

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Спустя более 30 лет датский производитель обуви ECCO теряет свой статус поставщика обуви для датской королевской семьи. Носить звание поставщика королевского двора ECCO вправе до 16 апреля 2023 года, "и королевская семья сообщила, что договор не будет продлен", говорится в сообщении компании. "Высшее руководство ECCO принимает к сведению решение королевского дома, и ему нечего добавить", - объявил концерн.

Ни производитель обуви, ни датская королевская семья не прокомментировали причины. Однако в последние месяцы ECCO подвергалась публичной критике за то, что продолжает вести бизнес в России после вторжения этой страны в Украину. Компания обосновала это ответственностью за своих сотрудников. Согласно отчету, в 200 магазинах ECCO в России работают 1800 человек. В последние месяцы несколько датских обувных ритейлеров прекратили сотрудничество с ECCO.

Хроника событий 6 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 июля 00.00 - 13.59 >>>

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