Финляндия конфисковала почти 900 российских грузовых вагонов

На 132-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 5 июля (время московское).

++14.20++

Участники конференции в швейцарском городе Лугано во вторник приняли декларацию о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Процесс восстановления страны, как сказано в документе, должен быть тесно связан с процессом внутренних реформ и экономической трансформации.

Общий объём средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов. О такой сумме накануне говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 млрд долларов.

++14.05++

Финляндия конфисковала почти 900 грузовых вагонов российских компаний в рамках санкций Европейского Союза, сообщает Reuters. Это следует из письма государственной финской железнодорожной компании VR и письма российской государственной железной дороги, которые есть в распоряжении агентства. В письме в адрес Министерства транспорта России, датированном 6 июня, говорится о 865 конфискованных вагонах. Финский железнодорожный концерн VR подтвердил, что вагоны были на самом деле конфискованы. Российские власти не захотели комментировать это. Конфискованные вагоны принадлежат компаниям, которые напрямую или через их акционеров затронуты санкциями ЕС.



Хроника событий 5 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 июля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Кладбище на окраине Мариуполя Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Удар по театру в Мариуполе Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Разрушенные жилые здания в Северодонецке Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российский обстрел Запорожской АЭС Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Жители Херсона протестуют против российской оккупации Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Херсонскую область переводят на расчеты в рублях Власти РФ, включая Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные власти. Похожая ситуация в Запорожской области (на фото - супермаркет в Мелитополе).

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе. Автор: Сергей Гуща

