 Война России против Украины - удар по настоящему и будущему | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 24.02.2022

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Украина

Война России против Украины - удар по настоящему и будущему

Президент России Владимир Путин развязал войну против Украины. Она началась с ракетных ударов по городам страны. Тот случай, когда карикатурист Сергей Елкин не знает, что сказать.

Карикатура Сергея Елкина - девочка смотрит из окна и видит ракетные обстрелы.

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    Автор: Марина Барановская


Контекст

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