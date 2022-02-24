Война России против Украины - удар по настоящему и будущему

Что происходит в Украине после вторжения России

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.