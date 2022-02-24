Война России против Украины - удар по настоящему и будущему

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Президент России Владимир Путин развязал войну против Украины. Она началась с ракетных ударов по городам страны. Тот случай, когда карикатурист Сергей Елкин не знает, что сказать.
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Война началась. Россия напала на Украину. Это катастрофа планетарного масштаба. Ее можно было предотвратить, если бы Запад не закрыл глаза в 2014 году, считает Роман Гончаренко.
На юге России выстраиваются очереди к заправкам, а селебритис и журналисты публично выступают против войны. DW - о реакция россиян на вторжение в Украину.