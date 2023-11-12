Военный самолет США разбился в регионе Средиземного моря

В результате "поломки" в ходе тренировочного полета в регионе восточного Средиземноморья потерпел крушение военный самолет США, сообщило в субботу, 11 ноября, Европейское командование ВС США (U.S. European Command, Eucom).

Указывается, что инцидент произошел накануне вечером, 10 ноября. Данных о типе разбившегося самолета, а также о судьбе его экипажа предоставлено не было. "Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем обнародовать дальнейшую информацию о гражданах, которых затронул инцидент", - говорится в пресс-релизе Eucom .

Отмечается, что причина произошедшей аварии выясняется. "Однако мы можем определенно сказать, что вылет самолета был связан исключительно с тренировкой и признаков "вражеской активности", нет", - указано далее в сообщении.

После начала Израилем военной операции против террористической организации ХАМАС, совершившей нападение на это государство 7 октября, Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в ближневосточном регионе. В частности, туда направили авианосец USS Gerald Ford.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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