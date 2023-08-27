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РелигияФранция

Во Франции запретят ношение мусульманской абайи в школах

Даниил Сотников
28 августа 2023 г.

В школах Франции, где с 2004 года запрещены все заметные религиозные символы, запретят и популярное у мусульманок закрытое платье абайя.

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Девушки во Франции, одетые в абайи
Девушки во Франции, одетые в абайиФото: Nicolas Vallauri/MAXPPP/picture alliance

Во Франции запретят носить в школах абайи - традиционные мусульманские платья в пол, закрывающие все тело. Об этом заявил министр образования Франции Габриэль Атталь, сообщает агентство AFP в воскресенье, 27 августа.

"Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто взглянув на них. Я решил, что абайю больше нельзя носить в школах", - сказал министр. Атталь пообещал, что на следующей неделе обсудит с руководством школ, как внедрять этот запрет. Ожидается, что правила вступят в силу с начала нового учебного года 4 сентября.

Инициативу министра поддержал лидер Республиканской партии Эрик Чиотти, отмечает AFP. Генеральный секретарь профсоюза директоров SNPDEN Бруно Бобкевич также приветствовал тот факт, что теперь директорам школ будут даны четкие инструкции. В соцсетях профсюз назвал решение "ясным и смелым". В левой партии "Непокоренная Франция" (LFI), напротив, назвала запрет "неконституционным" и предостерегли от "полиции одежды" в школах, пишет AFP.

В школах Франции запрещены любые "заметные" религиозные символы

Во Франции несколько месяцев продолжались дебаты, можно ли считать абайю религиозной одеждой, отмечает агентство AP. В Французском совете мусульманской веры (CFCM) настаивали, что формально платье не считается таковой. Как отмечает France24, в школах Франции все чаще стали носить абайю вместо запрещенной традиционный исламской одежды.

Министр образования страны назвал ношение платья "религиозным жестом", призванным испытать "светское прибежище, которое должна представлять собой школа". 

Закон о светскости и заметных религиозных символах в школах был принят во Франции еще в 2004 году. Он подразумевает запрет на ношение любых религиозных символов или одежды, будь то исламские накидки, еврейская кипа или большин христианские кресты поверх одежды.

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