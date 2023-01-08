Власти Украины сообщают об обстрелах после "перемирия"

По окончании "рождественского перемирия" РФ обстреляла Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Днепропетровскую области. По данным ВСУ, Россия нанесла девять ракетных и три авиаудара.

Власти Украины сообщили о новых ракетных и авиаударах России по украинской территории после окончания "рождественского перемирия", объявленного Москвой. В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, в результате обстрела погиб 50-летний мужчина. "Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!" - написал Синегубов в Telegram-канале. Он также добавил, что в течение суток войска РФ обстреливали село Старица Чугуевского района и поселок городского типа Двуречная в Купянском районе. В Двуречной под обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Повреждены две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных, пострадавших нет.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в ночь на 8 января, несмотря на объявленный РФ режим прекращения огня, российская армия обстреляла окрестности Запорожья. Он не сообщил каких-либо данных о разрушениях и пострадавших.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что 7 января россияне обстреляли в Запорожской области миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь.

По словам главы военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в ночь на 8 января россияне нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Повреждены промышленные объекты, пострадавших нет.

Представители украинской стороны сообщали также о ночных взрывах в Херсоне. В утренней сводке Генштаба ВСУ утверждается, что российские военные, несмотря на заявленный режим прекращения огня, за минувшие сутки нанесли девять ракетных, три авиационных удара и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения, отмечают в ВСУ.

В свою очередь власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сообщают, что в результате украинских обстрелов были повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

"Рождественское перемирие"

Президент РФ Владимир Путин 5 января поручил российскому Минобороны объявить режим прекращения огня в Украине сроком на 36 часов - с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Это произошло после призыва патриарха Кирилла к "рождественскому перемирию".

После того, как односторонний режим прекращения огня вступил в силу, Киев и Вашингтон заявляли, что российские войска продолжили боевые действия. В Минобороны РФ утверждали, что российские силы соблюдают режим прекращения огня, но отвечают на украинские артобстрелы.

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