Власти России создают единую систему видеонаблюдения

Министерство цифрового развития РФ планирует создать общероссийскую систему хранения и обработки данных со всех городских камер, в том числе тех, которые установлены в подъездах домов.

В России создают единую систему видеонаблюдения, к ней подключат даже камеры в подъездах. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на утечку внутренних документов администрации президента РФ, к которой получили доступ несколько изданий международного журналистского проекта Kremlin Leaks.

Еще в ноябре 2023 года газета "Коммерсант" писала, что министерство цифрового развития РФ планирует создать общероссийскую систему хранения и обработки данных со всех городских камер, в том числе тех, которые установлены в подъездах домов. Стоимость разработки такой системы тогда оценивалась в 12 млрд рублей. Закончить его ведомство обещало до 2030 года.

В Москве систему использовали для задержания учасников протестных акций и поиска уклонистов

Согласно полученным документам, создание системы будет поручено компании ГлавНИВЦ ("Главный научно-исследовательский вычислительный центр" Управления делами президента РФ). В частности, эта компания разрабатывала системы мониторинга и деанонимизации пользователей социальных сетей. "Медуза" отмечает, что проект профинансировали уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Во внутренних документах администрации президента говорится, что "потребность" в проекте "согласована с силовиками". На внутренних совещаниях основной задачей системы называют "повышение раскрываемости" преступлений. При этом в Москве систему видеонаблюдения власти использовали не только для "повышения раскрываемости". С ее помощью во время пандемии искали нарушителей "режима самоизоляции" , задерживали участников несогласованных акций, а уже после начала войны разыскивали уклонистов от мобилизации. По словам источников "Медузы", проект "пойдет в работу в 2025-2035 годах".

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