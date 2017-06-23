Власти РФ намерены проводить психодиагностику россиян по соцсетям

Институт системного программирования имени Иванникова при правительстве России объявил тендер на проведение исследования в области анализа психологического состояния россиян по соцсетям с использованием искусственного интеллекта. Об этом в понедельник, 29 ноября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная стоимость тендера составляет 36 млн рублей. Работы должны быть выполнены к сентябрю 2024 года. Генеральным заказчиком проекта является правительство РФ.

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Как следует из документов тендера, в соцсетях можно почерпнуть обширную информацию, касающуюся интересов и увлечений пользователя, а также его поведенческой активности.

Данную технологию планируется применять для оценки состояния "лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения", а также для "распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития".

В правительстве считают, что подобные проекты позволят помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности.

Между тем преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов считает, что, скорее всего, массовая психодиагностика аккаунтов россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству и что такое использование данных нарушает права и интересы граждан на тайну частной жизни.

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