В РФ 12 человек лишены гражданства за уклонение от армии

По меньшей мере 12 натурализованных россиян были лишены гражданства за непостановку на воинский учет, обратило внимание издание "Важные истории".

Российские власти и суды с декабря 2023 года лишили приобретенного гражданства по меньшей мере 12 натурализованных россиян за непостановку на воинский учет и неявку в военкомат. На это обратило внимание издание "Важные истории" в субботу, 19 октября. После лишения гражданства всех мужчин обязали покинуть Россию.

При этом 10 из 12 случаев произошли за последние два месяца - после того, как летом Госдума приняла законопроект, позволяющий лишать приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Одна из целей нового закона - "насильно отправлять бывших мигрантов на войну, избегая новой мобилизации", отмечает издание.

Глава СК РФ: На войну с Украиной отправлено 10 тысяч натурализованных россиян

В июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в стране "отловили" более 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Из них около 10 тысяч уже отправлены на войну с Украиной в составе армии РФ, указал Бастрыкин.

За последний год Россию покинули 2 миллиона проживавших там иностранных граждан, следует из сообщений официальных ведомств. В 2024 году десятки российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов.

Власти РФ начали ужесточать миграционную политику после кровопролитного теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, который по официальной версии устроили граждане Таджикистана.