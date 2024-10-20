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В РФ 12 человек лишены гражданства за уклонение от армии

Кирилл Шестаков
21 октября 2024 г.

По меньшей мере 12 натурализованных россиян были лишены гражданства за непостановку на воинский учет, обратило внимание издание "Важные истории".

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Мигранты в России
Мигранты в РоссииФото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

Российские власти и суды с декабря 2023 года лишили приобретенного гражданства по меньшей мере 12 натурализованных россиян за непостановку на воинский учет и неявку в военкомат. На это обратило внимание издание "Важные истории" в субботу, 19 октября. После лишения гражданства всех мужчин обязали покинуть Россию.

При этом 10 из 12 случаев произошли за последние два месяца - после того, как летом Госдума приняла законопроект, позволяющий лишать приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Одна из целей нового закона - "насильно отправлять бывших мигрантов на войну, избегая новой мобилизации", отмечает издание.

Глава СК РФ: На войну с Украиной отправлено 10 тысяч натурализованных россиян

В июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в стране "отловили" более 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Из них около 10 тысяч уже отправлены на войну с Украиной в составе армии РФ, указал Бастрыкин.

За последний год Россию покинули 2 миллиона проживавших там иностранных граждан, следует из сообщений официальных ведомств. В 2024 году десятки российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов.

Власти РФ начали ужесточать миграционную политику после кровопролитного теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, который по официальной версии устроили граждане Таджикистана.

 

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