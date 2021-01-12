Мальта опубликовала список получателей "золотых паспортов"

Правительство Мальты обнародовало список участников государственной программы, которые в период с января по декабрь 2019 года получили гражданство страны в обмен на инвестиции. Как уточнило во вторник, 12 января, агентство РБК, владельцами "золотых паспортов"стали более 3000 человек, из них не менее 300 - из стран бывшего СССР, в том числе России.
Так, в перечень попал, в частности, миллиардер из списка Forbes, совладелец российского производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников. "На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда", - пояснил он.
Кроме того, в списке оказались полные тезки ряда российских предпринимателей, в том числе основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта "Петрович" Андриана Мельникова, а также бывшего вице-президента производителя природного газа НОВАТЭК Алексея Богданчикова.
Кипр остановил свою программу
В конце ноября 2020 года на Кипре прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Правительство Кипра сообщило о решении отменить ее 13 октября на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.
Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег соискателей гражданства из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти страны были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов".
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Автор: Керстин Шмидт, Инга Ваннер