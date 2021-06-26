 Власти Эфиопии заявили о немедленном прекращении огня в штате Тыграй | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2021

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Мир

Власти Эфиопии заявили о немедленном прекращении огня в штате Тыграй

В столицу штата Тыграй вошли силы Народного фронта освобождения Тыграя, временное правительство ранее покинуло город, сообщают информагентства.

Столица эфиопского штата Тыграй Мэкэле

Столица эфиопского штата Тыграй Мэкэле

После продолжавшегося более полугода конфликта в эфиопском штате Тыграй правительство в Аддис-Абебе в одностороннем порядке объявило о прекращении огня в кризисном регионе на севере страны. Режим перемирия вступает в действие незамедлительно, говорится в распространенном вечером в понедельник, 28 июня, в государственных СМИ заявлении эфиопского правительства.

Тем самым земледельцам региона будет предоставлена возможность мирно возделывать поля, говорится в заявлении. Кроме того, гуманитарные организации смогут доставить в штат помощь, а войска Народного фронта освобождения Тыграя (TPLF) будут иметь возможность вступить на путь мира, отмечается далее.

Между тем агентства Reuters и AFP сообщили о входе повстанцев в административный центр региона Мэкэле. По данным AFP, временное правительство штата покинуло город до того, как в него вошли силы TPLF. Все его члены уехали из города, заявил агентству представитель временного правительства на условиях анонимности. Данную информацию подтвердил сотрудник одной из гуманитарных организаций.

Вооруженный конфликт в Тыграе продолжается с ноября 2020 года

Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка".

По данным ООН, вследствие конфликта десятки тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Организация неоднократно призывала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 6-миллионный Тыграй. Более 70 процентов жителей региона недоедают, 350 тысяч из них в полном смысле слова голодают, говорится на сайте ООН.

25 июня стало известно об убийстве в Тыграе трех сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИДе африканской страны, однако, утверждают, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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