Власти Эфиопии заявили о немедленном прекращении огня в штате Тыграй

После продолжавшегося более полугода конфликта в эфиопском штате Тыграй правительство в Аддис-Абебе в одностороннем порядке объявило о прекращении огня в кризисном регионе на севере страны. Режим перемирия вступает в действие незамедлительно, говорится в распространенном вечером в понедельник, 28 июня, в государственных СМИ заявлении эфиопского правительства.

Тем самым земледельцам региона будет предоставлена возможность мирно возделывать поля, говорится в заявлении. Кроме того, гуманитарные организации смогут доставить в штат помощь, а войска Народного фронта освобождения Тыграя (TPLF) будут иметь возможность вступить на путь мира, отмечается далее.

Между тем агентства Reuters и AFP сообщили о входе повстанцев в административный центр региона Мэкэле. По данным AFP, временное правительство штата покинуло город до того, как в него вошли силы TPLF. Все его члены уехали из города, заявил агентству представитель временного правительства на условиях анонимности. Данную информацию подтвердил сотрудник одной из гуманитарных организаций.

Вооруженный конфликт в Тыграе продолжается с ноября 2020 года

Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка".

По данным ООН, вследствие конфликта десятки тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Организация неоднократно призывала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 6-миллионный Тыграй. Более 70 процентов жителей региона недоедают, 350 тысяч из них в полном смысле слова голодают, говорится на сайте ООН.

25 июня стало известно об убийстве в Тыграе трех сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИДе африканской страны, однако, утверждают, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.

Смотрите также: