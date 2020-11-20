В России упразднили Россвязь и Роспечать

В России упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 ноября. Согласно документу, функции упраздненных агентств передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минсвязи стало также правопреемником Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Решение принято "в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров", говорится в указе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию системы госуправления, пояснив, что она затронет 5 - 10% рабочих мест в госструктурах. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что упразднение Роспечати и Россвязи свидетельствует о неудаче попытки создать три уровня исполнительной власти (министерства, службы, агентства).

Смотрите также:

Политика в картинках Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова Реджеп Тайип Эрдоган увидел главного врага ислама в своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, который встал на защиту свободы мнений. Сергей Елкин о том, что действительно не нравится президенту Турции.

Политика в картинках Итоги выборов в США: Байден на высоте, а Трамп? Джо Байден празднует победу на выборах президента США. Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Но в истории американской демократии каждый нашел свое место, считает Сергей Елкин.

Политика в картинках Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.

Политика в картинках Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску? Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.

Политика в картинках Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Политика в картинках Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

Политика в картинках Как Германия ответит на хакерскую атаку из России? Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Политика в картинках Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Политика в картинках Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь" Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

Политика в картинках Когда защита от коронавируса - фиговый листок? "Адам" и "Ева" с закрытыми листками, как масками, лицами.

Политика в картинках Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа? Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа проходят на фоне протестов его сторонников. Карикатурист Сергей Елкин представил основателя Wikileaks персонажем повестей о Шерлоке Холмсе.

Политика в картинках "Оскар" за фильм "Паразиты": кинокритика бывает разная "Паразиты" - первая лента не на английском языке, получившая "Оскара" в категории "Лучший фильм". Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, кто и почему не согласен с решением кинокритиков.

Политика в картинках Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?

Политика в картинках Выборы президента США: социалист Сандерс против капиталиста Трампа? Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина.

Политика в картинках Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

Политика в картинках Принц Гарри и Меган начинают новую жизнь Принц Гарри и его жена Меган решили сложить с себя основные королевские обязанности. Карикатурист Сергей Елкин о новых приоритетах одного из наследников британского престола.

Политика в картинках Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм.

Политика в картинках "Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо? Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.

Политика в картинках Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина? Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.

Политика в картинках Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"? В Лондоне начинается саммит, посвященный 70-летию НАТО. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса, карикатурист Сергей Елкин уверен, что до этого еще далеко.

Политика в картинках Военная операция Турции в Сирии: что на уме у Эрдогана? Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана.

Политика в картинках США vs. Китай: Huawei преткновения Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая. Автор: Сергей Елкин

