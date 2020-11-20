 В России упразднили Россвязь и Роспечать | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.11.2020

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Россия

В России упразднили Россвязь и Роспечать

Функции Россвязи и Роспечати переходят Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Изменения произошли в рамках оптимизации системы госуправления.

Вид на Кремль

В России упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 ноября. Согласно документу, функции упраздненных агентств передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минсвязи стало также правопреемником Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Решение принято "в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров", говорится в указе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию системы госуправления, пояснив, что она затронет 5 - 10% рабочих мест в госструктурах. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что упразднение Роспечати и Россвязи свидетельствует о неудаче попытки создать три уровня исполнительной власти (министерства, службы, агентства).

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