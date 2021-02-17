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Владимир Кара-Мурза-младший

Владимир Кара-Мурза-младший - российский оппозиционер.

Российский тележурналист, публицист, общественный деятель. Сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Кара-Мурза-младший активно способствовал продвижению "Списка Магнитского". В мае 2015 года едва не погиб в результате отравления. Покушавшихся не нашли. В 2017 году вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Оппозиционный политик Кара-Мурза заметил за собой слежку в Москве 17.02.2021

Кара-Мурза-младший рассказал The Insider, что слежку за собой в столице обнаружил впервые. По данным Bellingcat, следовавшая за ним машина закреплена в ГИБДД за ФСБ.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Кара-Мурза потребует от СК возбудить дело в связи с его отравлениями 11.02.2021

Владимир Кара-Мурза-младший заявил, что после расследования Bellingcat обратится в Следственный комитет РФ с "конкретными фамилиями" людей и требованием допросить их.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Bellingcat journalist Christo Grozev makes a statement to the media on College Green about the Skripal poisoning case on October 9, 2018 in London, England. The investigative journalism website Bellingcat has announced further details on what they say is the true identity of 'Alexander Petrov', the second suspect in the attempted murder of Russian former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Журналист Bellingcat раскрыл детали новых расследований 05.01.2021

По словам Христо Грозева, Bellingcat особенно пристально изучает обстоятельства смертей журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и отравления Владимира Кара-Мурзы-младшего.

29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Кара-Мурза увидел в ситуации с Навальным почерк российских спецслужб 21.08.2020

Ухудшение здоровья Навального связано с "преднамеренным отравлением" из-за его политической деятельности, заявил в интервью DW Владимир Кара-Мурза-младший, сам переживший два отравления.

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020) 21.08.2020

Владимир Кара-Мурза-младший о "Кремлевских темниках" и борьбе с оппонентами власти, как Навальный, Немцов, Литвиненко, Щекочихин и Политковская. И почему ФБР США не выдает свои результаты анализов самого Кара-Мурзы.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Кара-Мурза подал в суд на ФБР из-за сокрытия данных об отравлении 25.02.2020

Председатель Фонда Бориса Немцова требует сообщить ему результаты анализов крови на возможное отравление. ФБР затягивает с предоставлением информации.
Alle wurden heute von mir während der Verleihung des ersten Boris-Nemtsov-Preises gemacht. Copyright: DW/I. Koval

Лауреатом премии Фонда Немцова стала Анастасия Шевченко 23.05.2019

Активистка "Открытой России" удостоена награды за смелость в отстаивании демократических ценностей. Премия представителю находящейся под домашним арестом Шевченко будет вручена 12 июня.
WASHINGTON, DC - JANUARY 03: Tourists walk and run past the U.S. Capitol January 03, 2019 in Washington, DC. The 116th Congress will convene Thursday with Democrats in control of the House of Representatives and Rep. Nancy Pelosi (D-CA) assuming the speakership for the second time in eight years. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Кара-Мурза: Российские власти боятся персональных санкций 15.03.2019

Владимир Кара-Мурза-младший в интервью DW рассказал о резолюции по делу об убийстве Бориса Немцова, принятой в США, и планах американского Минфина по поиску активов Кадырова на Ближнем Востоке.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Кара-Мурза: Конгресс США готов положить конец безнаказанности в деле Немцова 14.03.2019

Резолюция Палаты представителей США по делу об убийстве Бориса Немцова призвана наказать организаторов убийства политика, заявил DW оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.
24.02.2019, Opposition supporters attend a rally in memory of murdered Kremlin critic Boris Nemtsov in Saint Petersburg on February 24, 2019. - The 55-year-old former first deputy prime minister under Boris Yeltsin was shot in the back several times just before midnight on February 27, 2015 as he walked across a bridge a stone's throw from the Kremlin walls. (Photo by OLGA MALTSEVA / AFP) (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images)

Кара-Мурза: Мы не позволим властям РФ поставить точку в деле Немцова 26.02.2019

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший рассказал DW о причинах своего визита в Москву, расследовании убийства Немцова и возможных санкциях против тех, кто к нему причастен.
ARCHIV 2017***Sen. John McCain, R-Ariz. talks with Russian opposition politician Vladimir Kara-Murza on Capitol Hill in Washington, Wednesday, March 29, 2017, during a Senate Appropriations Committee hearing on Civil Society Perspectives on Russia. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) |

Кара-Мурза-младший будет нести гроб на похоронах сенатора США Маккейна 29.08.2018

В апреле Джон Маккейн передал российскому оппозиционеру Кара-Мурзе-младшему послание, в котором попросил его стать одним из людей, несущих его гроб, пишет Politico.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

В Думе Кара-Мурзе-младшему грозят уголовной ответственностью 16.05.2018

Добиться принятия акта Магнитского в ряде стран, и это "явка с повинной", заявляет замглавы фракции "Единая Россия" Исаев. Он угрожает Кара-Мурзе-младшему уголовным преследованием.

Russian President Vladimir Putin walks before his annual state of the nation address to the Federal Assembly in Moscow, Russia March 1, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Кара-Мурза-младший: Путин ни разу не выигрывал свободные выборы 16.03.2018

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший в интервью DW усомнился в популярности президента Путина, а также призвал Запад прекратить поддерживать коррупционеров из России.
(l-r) Die Angeklagten Temirlan E., Shadid G., Khamzat B. und Anzor G. sitzen bzw stehen am 27.06.2017 in einem Glaskäfig in einem Militärgericht in Moskau. In dem Moskauer Prozess wegen Mordes an dem russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow wird am 27.06. das Urteil der Geschworenen über fünf Angeklagte erwartet. Foto: Denis Tyrin/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Какую реакцию вызвал вердикт присяжных по делу Немцова 29.06.2017

Присяжные вынесли свое решение по делу об убийстве Бориса Немцова. DW - о том, как отреагировали адвокат семьи, дочь российского политика, его соратники и адвокаты подсудимых.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Владимир Кара-Мурза считает протесты поворотным моментом 30.03.2017

В интервью DW российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший объяснил, почему он считает антикоррупционные акции 26 марта началом новой волны протестов и когда вернется в Россию.

Владимир Кара-Мурза в Сенате США критикует Кремль 30.03.2017

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший, переживший две попытки отравления, выступил в Сенате США с резкой критикой Кремля. Координатор "Открытой России" возмущен массовыми арестами участников антикоррупционных протестов.
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