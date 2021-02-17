Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Владимир Кара-Мурза-младший о "Кремлевских темниках" и борьбе с оппонентами власти, как Навальный, Немцов, Литвиненко, Щекочихин и Политковская. И почему ФБР США не выдает свои результаты анализов самого Кара-Мурзы.