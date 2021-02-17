Владимир Кара-Мурза-младший - российский оппозиционер.
Российский тележурналист, публицист, общественный деятель. Сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Кара-Мурза-младший активно способствовал продвижению "Списка Магнитского". В мае 2015 года едва не погиб в результате отравления. Покушавшихся не нашли. В 2017 году вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.
Владимир Кара-Мурза-младший о "Кремлевских темниках" и борьбе с оппонентами власти, как Навальный, Немцов, Литвиненко, Щекочихин и Политковская. И почему ФБР США не выдает свои результаты анализов самого Кара-Мурзы.