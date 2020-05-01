Вирусолог в ФРГ предлагает изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Немецкий вирусолог Хендрик Штрек (Hendrik Streeck) видит необходимость в изменении стратегии борьбы против коронавируса. Об этом Штрек, который возглавляет Институт вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета, заявил в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 13 сентября.

"При оценке ситуации мы не можем опираться только на число инфицированных", - убежден медик. В Европе, в частности в Германии, в последнее время количество заболевших снова растет, в то же время число летальных исходов существенно не увеличивается, отметил он.

"Мы не можем поставить жизнь на паузу"

"С социальной точки зрения бессимптомное течение - это не обязательно плохо", поскольку заболевание позволяет перенесшим его лицам хотя бы на некоторое время выработать иммунитет и не способствовать развитию пандемии, считает Хендрик Штрек. "Мы не можем поставить жизнь на паузу", - добавил он.

Штрек также подчеркнул, что никто - ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи - не знают до конца правильного пути борьбы с нынешней пандемией. "Мы можем лишь предпринимать попытки и должны иметь право на ошибки", - указал эксперт.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), обнародованным 12 сентября, в ФРГ с начала пандемии выявлено 259 428 случаев инфицирования вирусом нового типа (плюс 948), 9349 человек умерли. По данным международной группы волонтеров Worldometer на 13 сентября, с начала пандемии общее число зараженных в мире превышает 28 952 983, скончались 924 714.

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