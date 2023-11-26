Видеоновости

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Контекст

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Антироссийская риторика кандидатов в президенты Финляндии

Антироссийская риторика кандидатов в президенты Финляндии

В Финляндии начался подсчет голосов на выборах президента.
Политика28 января 2024 г.03:46 мин.
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Как будет выглядеть РФ после выборов: интервью в студии DW

Как будет выглядеть РФ после выборов: интервью в студии DW

Почему Кремль преследует артистов, при чем тут Никита Михалков и многое другое рассказали создатели канала Faridaily.
28 января 2024 г.17:55 мин.
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Как 13-летний мальчик пережил плен в "ДНР" и ищет свою маму

Как 13-летний мальчик пережил плен в "ДНР" и ищет свою маму

Дом Александра в Мариуполе взорвали, он попал в плен. Затем его вывезли в Донецк. Как его удалось спасти - в репортаже.
Конфликты28 января 2024 г.07:54 мин.
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Переговоры в тупике: Молдова идет в ЕС без Приднестровья?

Переговоры в тупике: Молдова идет в ЕС без Приднестровья?

Кишинев взял курс на евроинтеграцию, однако на территории этой страны есть замороженный приднестровский конфликт.
Конфликты28 января 2024 г.04:44 мин.
DW News - Diskussion mit Gast

В Германии появилась новая пророссийская партия

В Германии появилась новая пророссийская партия

Новая партия требует отменить санкции против РФ и лишить Украину помощи.
27 января 2024 г.06:34 мин.
DW News - Diskussion mit Gast und Bericht aus Auschwitz

Важно помнить: как прошли траурные мероприятия в Освенциме

Важно помнить: как прошли траурные мероприятия в Освенциме

Спустя почти восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны антисемитизм в Европе снова на подъеме.
27 января 2024 г.02:48 мин.
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Хирург из Молдовы спасает лица украинских солдат

Челюстно-лицевой хирург из Кишинева каждый месяц бесплатно оперирует военных и мирных жителей
20 января 2024 г.01:53 мин.
Interview DW News mit Dimitri Stratijewskij

Дмитрий Стратиевский о том, что будет с Германией в 2024-м

Будет ли Германия помогать Украине? А выдавать визы россиянам? Введут ли новые санкции?
24 декабря 2023 г.13:59 мин.
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Рождественский обед для бездомных в Берлине

Культовый исполнитель шлягеров Франк Цандер собирает каждый год берлинских бездомных на рожденственский обед.
Общество24 декабря 2023 г.03:06 мин.
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Рождество в Вифлееме без туристов

Паломники приезжают в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан со всего мира. Но в этом году это невозможно.
Религия23 декабря 2023 г.02:32 мин.
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Как Израиль освобождает палестинских заключенных

DW встретилась с семьей 17-летнего палестинского юноши, которого Израиль освободил ради спасения заложников ХАМАС.
Конфликты1 декабря 2023 г.01:30 мин.
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"Я не знаю, как я выжила": история очевидицы Голодомора

Анна Доманская родилась в селе Северины Хмельницкой области в 1927 году. Она пережила два Голодомора и две войны.
26 ноября 2023 г.11:48 мин.