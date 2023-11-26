Видеоновости

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Контекст
Антироссийская риторика кандидатов в президенты Финляндии
Антироссийская риторика кандидатов в президенты Финляндии
В Финляндии начался подсчет голосов на выборах президента.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
03:46 мин.
Как будет выглядеть РФ после выборов: интервью в студии DW
Как будет выглядеть РФ после выборов: интервью в студии DW
Почему Кремль преследует артистов, при чем тут Никита Михалков и многое другое рассказали создатели канала Faridaily.
28.01.2024
28 января 2024 г.
17:55 мин.
Как 13-летний мальчик пережил плен в "ДНР" и ищет свою маму
Как 13-летний мальчик пережил плен в "ДНР" и ищет свою маму
Дом Александра в Мариуполе взорвали, он попал в плен. Затем его вывезли в Донецк. Как его удалось спасти - в репортаже.
Конфликты
28.01.2024
28 января 2024 г.
07:54 мин.
Переговоры в тупике: Молдова идет в ЕС без Приднестровья?
Переговоры в тупике: Молдова идет в ЕС без Приднестровья?
Кишинев взял курс на евроинтеграцию, однако на территории этой страны есть замороженный приднестровский конфликт.
Конфликты
28.01.2024
28 января 2024 г.
04:44 мин.
В Германии появилась новая пророссийская партия
В Германии появилась новая пророссийская партия
Новая партия требует отменить санкции против РФ и лишить Украину помощи.
27.01.2024
27 января 2024 г.
06:34 мин.
Важно помнить: как прошли траурные мероприятия в Освенциме
Важно помнить: как прошли траурные мероприятия в Освенциме
Спустя почти восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны антисемитизм в Европе снова на подъеме.
27.01.2024
27 января 2024 г.
02:48 мин.
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20.01.2024
20 января 2024 г.
01:53 мин.
Дмитрий Стратиевский о том, что будет с Германией в 2024-м
Будет ли Германия помогать Украине? А выдавать визы россиянам? Введут ли новые санкции?
24.12.2023
24 декабря 2023 г.
13:59 мин.
Рождественский обед для бездомных в Берлине
Культовый исполнитель шлягеров Франк Цандер собирает каждый год берлинских бездомных на рожденственский обед.
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24 декабря 2023 г.
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Рождество в Вифлееме без туристов
Паломники приезжают в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан со всего мира. Но в этом году это невозможно.
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23.12.2023
23 декабря 2023 г.
02:32 мин.
Как Израиль освобождает палестинских заключенных
DW встретилась с семьей 17-летнего палестинского юноши, которого Израиль освободил ради спасения заложников ХАМАС.
Конфликты
01.12.2023
1 декабря 2023 г.
01:30 мин.
"Я не знаю, как я выжила": история очевидицы Голодомора
Анна Доманская родилась в селе Северины Хмельницкой области в 1927 году. Она пережила два Голодомора и две войны.
26.11.2023
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11:48 мин.