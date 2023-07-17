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Турция: Кредит МВФ за членство Швеции в НАТО - спекуляция

Александра Иванова
20 мин. назад

"Турция уже 10 лет без МВФ и успешно управляла своими экономическими процессами в очень сложное время", - заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

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Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Сообщения некоторых международных СМИ, что Анкара согласилась одобрить прием Швеции в НАТО в обмен на кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в объеме от 11 до 13 млрд долларов, - "чистая спекуляция". Такое заявление сделал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью турецкому онлайн-изданию TRT Haber, обнародованному утром в понедельник, 17 июля.

"В 2013 году господин президент положил конец отношениям с МВФ в период правления ПСР (Партии справедливости и развития. - Ред.), проявив тогда действительно сильную волю и погасив все долги в этом смысле. С тех пор Турция уже 10 лет без МВФ и успешно управляла своими экономическими процессами в очень сложное время. И Турция будет продолжать делать это и в дальнейшем. В этом смысле у нас нет ни поиска, ни повестки дня, ни такого разговора в международной среде", - заявил Йылмаз, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что президент США Джо Байден обещал Турции кредит МВФ за одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО, писало, в частности, турецкое онлайн-издание Yenicag 14 июля, указывая, что об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Отношение Турции ко вступлению Швеции в НАТО

До недавнего времени Турция блокировала вступление Швеции в Североатлантический альянс, критикуя благосклонное, по мнению Анкары, отношение Стокгольма к Курдской рабочей партии (КРП), признанной в Турции террористической организацией.

10 июля, однако, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить протокол о вступлении Швеции в НАТО в парламент страны и обеспечить его ратификацию.

Спустя пять дней, 15 июля, глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун опубликовал в онлайн-журнале Middle East Eye статью, где назвал вступление Швеции в Североатлантический альянс "выигрышным шагом как для Анкары, так и для НАТО". Для Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, "крайне важно быть в западном лагере", заявил при этом Алтун.

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Интервью вице-президента Турции Джевдеат Йылмаза турецкому онлайн-изданию TRT Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye daha fazla sermaye gireceğini rahatlıkla ifade edebilirim
www.trthaber.com
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