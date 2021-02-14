Весенние хлопоты в Сан-Суси - любимом парке Фридриха Великого (фото)

Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
Потсдам • Пандемия - пандемией, но главную достопримечательность Потсдама к новому сезону готовят по расписанию. На этой неделе в парке Сан-Суси начали разбирать деревянные боксы, защищавшие здешние мраморные скульптуры зимой. В Сан-Суси находилась самая любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große, 1712-1786).
Этот памятник эпохи рококо имеет статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вместе с другими дворцами и парками в столице Бранденбурга, о которых можно более подробно узнать из серии фоторепортажей DW в досье Достопримечательности Потсдама.
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Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Этим овцам будет что вспомнить долгими зимними вечерами под бранденбургским Потсдамом, ведь они провели прекрасное лето посреди Всемирного наследия.
Эта фотография агентства dpa была сделана в парке бывшей летней резиденции прусского короля Фридриха Великого в среду, 16 ноября.
Эта фотография сделана около башни, возведенной в парке Сан-Суси в 1841 году. Внутри находится насосная станция для здешних фонтанов.
Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.