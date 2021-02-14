Весенние хлопоты в Сан-Суси - любимом парке Фридриха Великого (фото)

Потсдам • Пандемия - пандемией, но главную достопримечательность Потсдама к новому сезону готовят по расписанию. На этой неделе в парке Сан-Суси начали разбирать деревянные боксы, защищавшие здешние мраморные скульптуры зимой. В Сан-Суси находилась самая любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große, 1712-1786).

Освобождение скульптур в Сан-Суси. Фотографии

Всемирное наследие в Потсдаме

Этот памятник эпохи рококо имеет статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вместе с другими дворцами и парками в столице Бранденбурга, о которых можно более подробно узнать из серии фоторепортажей DW в досье Достопримечательности Потсдама.

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