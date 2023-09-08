Версия о покушении на ребенка-украинца в ФРГ не подтверждена

Следствие предполагало, что неизвестный мужчина сбросил 10-летнего мальчика с моста в Айнбеке в канал. Новые данные показывают, что ребенок поранился во время игры в канале до конфликта с незнакомцем.

В деле о покушении на непредумышленное убийство 10-летнего мальчика из Украины в городе Айнбек (федеральная земля Нижняя Саксония) появились новые данные, коренным образом меняющие ход уголовного производства. Следователям не удалось подтвердить версию о том, что русскоговорящий мужчина напал на ребенка и сбросил его с моста в канал, сообщила прокуратура города Гёттинген в четверг, 7 сентября.

Мальчик сам получил ранение и не падал в воду

По версии следствия, подросток поранился осколком стекла или иным острым предметом во время игры в самом канале, а спор с русскоязычным мужчиной возник позже. Дети в шутку выкрикивали бранные слова, через некоторое время к ним подошел неизвестный и заговорил на русском языке, который они поняли, указывается в сообщении. Ребята якобы разозлили мужчину, между ними возник спор.

Когда 10-летний мальчик стал выбираться из канала и забрался на стальные опоры, мужчина якобы схватил ребенка за футболку. Полиция предполагает, что именно поэтому подросток потерял равновесие и оказался в воде, глубина которой составляла около 20 сантиметров. Однако мальчик, у которого сложилось впечатление, что его толкнули в воду, не падал в канал, исходя из уточненных данных.

Мужчина действительно бросил бутылку в сторону лежащего в канале подростка, добавили в прокуратуре. Однако следователям не удалось установить, был ли этот бросок целенаправленным и попала ли бутылка в ребенка.

Страх перед реакцией родителей на испачканную одежду

Первоочередная версия о покушении на убийство была основана на показаниях свидетелей, следах крови на стальных опорах моста и данных больницы. Позднее выяснилось, что первые показания ребенка были ложными, поскольку он боялся реакции родителей на испачканную одежду и пораненную во время игры ногу, указывает агентство dpa.

Первоначально прокуратура Гёттингена сообщала, что неизвестный мужчина подошел к группе украинских детей и заявил, что им следует разговаривать на русском языке. Затем мужчина напал на ребят и сбросил 10-летнего мальчика через перила моста в канал, а после швырнул в лежащего в канале ребенка стеклянную бутылку и скрылся с места происшествия.

Производство, судя по всему, будет закрыто, учитывая новые данные, сообщили в прокуратуре. Ведомство не уточнило, удалось ли установить личность мужчины, у которого возник конфликт с детьми.

Смотрите также: