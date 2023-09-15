Belarusian Investigative Center записали в экстремисты

Суд посчитал, что деятельность оппозиционной журналистской организации направлена на разжигание вражды и дискредитацию органов власти Беларуси.

Оппозиционная журналистская платформа "Белорусский расследовательский центр" (Belarusian Investigative Center) признан в Беларуси экстремистской организацией. В пятницу, 15 сентября, вступило в силу соответствующее решение Верховного суда, удовлетворившего заявление генерального прокурора.

Суд установил "экстремистский характер" деятельности данной организации, который "был направлен на разжигание вражды, распространение заведомо ложных сведений о Белоруссии, дискредитацию органов власти, а также распространение экстремистских материалов", утверждается в заявлении прокуратуры.

Центр специализируется на журналистских расследованиях

"Белорусский расследовательский центр" базируется в Чехии и специализируется на аналитических жанрах журналистики. Организация является членом Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP).

Заявление о признании организации экстремистской было подано генпрокурором Беларуси в феврале 2023 года. Тогда прокуратура утверждала, что организация создана гражданином Беларуси и зарегистрирована в Чехии, ее деятельность направлена на "проведение так называемых независимых журналистских расследований в сфере коррупции и организованной преступности".

В ведомстве также считали, что финансирование центра "осуществляется через подконтрольную указанному лицу чешскую коммерческую структуру "NZ Production s.r.o.", а также за счет средств вещающего из Польши белорусского телеканала "Белсат", который власти в Минске также называют "экстремистским формированием", и из средств различных иностранных неправительственных фондов и организаций.

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