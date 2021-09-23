Верховный суд Якутии признал законным принудительное лечение шамана Габышева

Верховный суд Якутии признал законным решение Якутского городского суда о принудительном лечении Александра Габышева, известного как якутский шаман. В четверг, 23 сентября суд отклонил апелляцию защиты и оставил решение нижестоящей инстанции в силе.
"С сегодняшнего дня постановление Якутского городского суда о направлении Габышева на принудительное лечение в специализированную организацию с интенсивным наблюдением вступило в законную силу", - цитирует "Интерфакс" слова адвоката Габышева Алексея Прянишникова.
Габышев назвал свое дело политическим
По словам Прянишникова, его подзащитный заявил об отсутствии состава преступления по инкриминируемым ему статьям. Габышев подчеркнул, что считает свое дело политическим, и связал его со своими высказываниями о ситуации в России.
В ближайшее время защита Габышева подаст жалобу в кассационный суд, в перспективе она готова обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, указал адвокат. По его словам, в какой именно психиатрический стационар будет направлен Габышев, пока неизвестно.
Преследование Александра Габышева
В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, но позже выпустили.
В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.
В начале 2021 года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала его невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". В конце июля суд вновь направил Габышева на принудительное лечение "в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением". Юрист "Правозащиты Открытки" связал спешку с тем, что 27 июля истекал шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре.
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Автор: Сергей Елкин