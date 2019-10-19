В Германии начинают производить верблюжье молоко (фото)

Хиддинген • Эти корабли пустыни прекрасно чувствуют себя в Люнебургской пустоши посреди Германии. Здесь на ферме семьи Марквард около города Виссельхёведе в Нижней Саксонии обитает шестьдесят дромедаров и бактрианов - одногорбых и двугорбых верблюдов, которых до сих пор использовали в основном для организации туристических верховых прогулок по живописным окрестностям.
11 евро за бутылку молока
Как сообщает информационное агентство dpa, теперь эта ферма получила европейский номер производителя молочной продукции и сможет уже в ближайшее время начать выпуск и продажу пастеризованного верблюжьего молока в бутылках. Для оформления сертификата, дающего право поставлять продукцию во все страны Евросоюза, нужно выполнить еще несколько формальностей. Литр будет стоить 11 евро.
Беке Марквард с одной из своих верблюдиц
Территория фермы - 40 гектаров, так что для шестидесяти кораблей пустыни здесь - достаточно места
Молоко здесь продавали уже и раньше, но только свежее на розлив - покупателям на месте. Причем были и остаются пока единственной такой фермой во всей Германии. До сих пор некоторые клиенты приезжали за молоком издалека - покупали сразу пятьдесят литров, дома часть этого свежего молоко замораживали, чтобы хранить дольше. Теперь будет проще.
Верблюжье молоко - секреты производства
Как рассказала хозяйка фермы Беке Марквард (Beke Marquard), для пастеризации будет использоваться низкотемпературный вариант - нагревание до 72-х градусов, что позволяет лучше сохранить вкусовые качества. Запросы уже поступили из Берлина и восточногерманского региона Гарц, а также для производства сыра - из Австрии.
Этикетки для немецкого верблюжьего молока уже готовы
Доят здесь только одногорбых верблюдиц - дромедаров
Разведение верблюдов для семьи Марквард сначала не было основной работой. Начиналоась все как хобби. Андреас Марквард (Andreas Marquard) мечтал завести себе верблюда еще в детстве. По основной профессии оба супруга - геодезисты, но сейчас все больше времени уделяют ферме.
Для получения молока используют доильный аппарат. Процесс подготовки занимает больше времени, чем, например, на коровьих фермах. Как рассказала Беке Марквард, верблюдицы дают молоко только, если где-то рядом находится верблюжонок. Доят здесь только одногорбых верблюдиц - дромедаров. У бактрианов - очень маленькие соски, не подходящие для машинной дойки. От каждой из восьми верблюдиц, которые сейчас дают молоко, на ферме получают от двух до пяти литров в день.
Приятного аппетита!
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Бесконтактно и круглосуточно
За мясом для барбекю - направо! Напитки, сигареты, жвачки, презервативы, газеты, золото, - какие только товары повседневного и прочего спроса не продают в Германии, используя торговые автоматы. Считается, что первый такой автомат придумал древнегреческий инженер Герон Александрийский для священной воды. В 1615 году в Англии появились первые автоматы для табака, в 1883 году - для открыток…
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Маскомат
В 2020 году в Германии (и не только в Германии!) появились "маскоматы" - автоматы для продажи защитных масок. Например, в берлинском метро. Однако во времена коронавирусной пандемии спросом пользуются и разные другие автоматы, ведь они позволяют покупать продукты и разные вещи, избегая прямого контакта между людьми, а также круглосуточно и без выходных.
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Гномомат
О каких новых или необычных автоматах в последнее время и прошлые годы сообщали немецкие СМИ? Начнем с типичных символов бюргерского счастья и уюта - садовых гномов. Такой "гномомат" установил пару лет назад около своего дома владелец очень большой коллекции этих самых гномов Свен Беррар из Фёльклингена в земле Саар.
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Пиццамат
Вы захотели подкрепиться? Вам - круглосуточная пицца! Такими "пиццаматами" в Германии можно было воспользоваться и раньше, но во время пандемии, как сообщает информагентство dpa, продажи через них увеличились. Этот, например, установлен в баварском Аугсбурге. Он рассчитан на 80 полуфабрикатов двух видов, которые выпекает всего за три минуты!
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Грибомат
На этой фотографии - своего рода новинка коронавирусного времени. Такой торговый "грибомат" сейчас установили в гессенском Оффенбахе около грибной фермы, обычно поставляющей свою продукцию в престижные рестораны. Но из-за пандемии спрос резко упал, поэтому здесь пытаются хотя бы часть урожая реализовывать на месте.
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Колбасомат
Наконец-то добрались до мяса, столь любимого многими немцами, особенно - в летний сезон. К таким продуктовым автоматам, кончено, предъявляются строгие требования. Этот "колбасомат", вернее - "ящик", нынешней весной оборудовал около своей лавки мясник из Лейпцига Андре Мёльмер, чтобы обеспечивать клиентов: бесконтактно, круглосуточно и без выходных.
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Мясомат
Фотографий разных "колбасо-" и "мясоматов" хватило бы на отдельную галерею. Вот этот, например, установлен в бранденбургском Фелефанце для продажи продукции здешней фермы, на которой выращивают буйволов.
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Виномат
Перейдем к немецким виноделам и "виноматам". Фолькер Грибель из Боккенхайма в регионе Пфальц также решил предлагать свою продукцию круглосуточно. Чтобы избежать лишних вопросов, отметим, что автоматы по продаже табачных изделий и алкоголя в Германии должны быть оснащены системами проверки возраста покупателей.
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Молокомат
А в этом домике в саксонском Китцене возраст покупателей никого не интересует. Перед нами - "молокомат"! Здесь круглосуточно предлагают на разлив свежее молоко (Rohmilch) жирностью от 3,6 до 4 процентов. Оно не обработано и перед употреблением подлежит кипячению.
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Молочная автозаправка
Часто такие автоматы в Германии также называют "молочными АЗС" (Milchtankstellen). Эта фотография сделана в нижнесаксонском Вильзуме. Литр свежего молока стоит один евро. Это дороже, чем в магазине, но при покупке здесь вы напрямую поддерживаете конкретного фермера, ведь оптовые закупочные цены многим животноводам, увы, позволяют лишь едва сводить концы с концами.
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Картошкамат
В этом месте в коммуне Эльбинген (Рейнланд-Пфальц) прохожих за углом поджидает… "картошкамат". Картофель купили. Что еще нужно для полного кулинарного счастья в домашнем хозяйстве?
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Яйцамат
Свежие яйца, так сказать, прямо из-под счастливых курочек-несушек можно приобрести в этих "яйцаматах" в Мербуше (Северный Рейн - Вестфалия). Любые такие автоматы позволяют фермерам продавать продукцию напрямую - там, где нет смысла держать при хозяйстве целую собственную лавку.
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Томатомат
"Tomaten-Automat"? Название в переводе явно не нуждается, но снимок из Виттенберга заслуживает некоторых подробностей. В этом "томатомате" предлагают помидоры Мартина Лютера (Luther-Tomaten). Отец немецкой Реформации и основоположник протестантизма, как известно, жил в этом городе. Здесь много всего названо именем Лютера - в том числе, один из сортов в здешнем овощеводческом хозяйстве.
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Региомат
Зачем закупаться в разных местах? В Германии сейчас в тренде - автоматические минимаркеты: "региоматы" с аграрной продукцией местных производителей, коров, кур, пчел и так далее. В бранденбургском Фалькенберге клиенты, как видно на этом снимке, могут, помимо молока, купить в автомате также мед, яйца, колбасу, сливочное масло и так далее.
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Молитвомат
От пищи насущной - к пище духовной. Несколько лет назад такой вот межконфессиональный "молитвомат" ради эксперимента разместили в аэропорту Штутгарта. Он был создан по проекту берлинского художника Оливера Штурма. Внутри можно прослушать на выбор одну или несколько из 300 имеющихся молитв на 65 языках.
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Артмат
Хотите срочно вложить деньги в искусство? Жители и гости нижнесаксонского города Остероде в регионе Гарц могут осуществить это желание при помощи здешнего "артмата" всего за четыре евро. Бросаешь монетки - вытягиваешь маленькую коробочку, в которой находится объект прекрасной инвестиции.
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Коноплямат
Как думаете, чем заряжают этот зеленый автомат, расположенный около входа в пивную в самом старом немецком городе - Трире (Рейнланд-Пфальц)? Здесь продают разные легальные продукты из конопли, а также сопутствующие товары для их употребления. Психоактивным эффектом эти продукты не обладают.
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Антиклещемат
Пошли гулять в лес, но забыли средство от клещей? Из-за потепления климата клещей в немецких лесах становится все больше и больше. Такой "репеллентомат" или "антиклещемат" установили для туристов в регионе Гарц. За один евро здесь можно обработать одежду и открытые участки кожи жидкостью, отпугивающей опасных насекомых.
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Велокамеромат
Велосипедные шины имеют привычку прокалываться и спускаться в очень неподходящие моменты. Если это случилось в воскресенье или после закрытия специализированных магазинов и мастерских, приобрести замену можно в таких "велокамероматах". Этот установлен в районе Ойскирхен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Счастлив тот, кто умеет сам все чинить…
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Шуткамат
Кататься на велосипеде полезно. Еще для здоровья полезен... смех! В этом автомате в Дортмунде (Северный Рейн - Вестфалия) можно за 20 центов купить шарик хорошего настроения, в котором на бумажной полоске напечатана шутка или какой-то веселый вопрос. Как рассказал владелец этого "шуткамата", одна бабушка даже купила здесь сразу 20 шуток для своего внука. Очень здоровый будет ребенок!
Автор: Максим Нелюбин