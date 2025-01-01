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ПолитикаВенгрия

Венгрию лишили права на получение миллиардной дотации от ЕС

Сергей Куприков
1 января 2025 г.

В общей сложности Европейская комиссия заблокировала предназначавшиеся Венгрии около 19 млрд евро. Виктор Орбан пытается давить на ЕК.

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Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в БрюсселеФото: Dragan Maksimović/DW

Венгрия потеряла право на получение от Европейского Союза помощи в размере 1,04 млрд евро. Об этом сообщило в среду, 1 января, агентство AFP со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии (ЕК). Чтобы получить эти средства, Венгрии требовалось до конца 2024 года провести реформы в правовой сфере.

Деньги ЕС были предоставлены Будапешту в рамках программ поддержки структурно слабых регионов, но в конце 2022 года, после того как Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза, их заморозили. Речь шла о мерах борьбы с коррупцией, взяточничеством и конфликтами интересов, а также о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ.

"Венгрия представляет для Еврокомиссии настоящую системную проблему в том, что касается верховенства закона", - заявил в июне 2024 года на презентации доклада о верховенстве права еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, Будапешт не добился практически никакого прогресса в устранении нарушений верховенства права, выявленных в предыдущем ежегодном докладе ЕК. Более того, с тех пор количество нарушений выросло до восьми.

Механизм верховенства права ЕС позволяет сократить выплаты стране из бюджета Евросоюза в случае нарушения ею определенных стандартов.

В общей сложности Европейская комиссия заблокировала предназначавшиеся Венгрии уже около 19 млрд евро, включая дополнительные субсидии и помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В начале декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил наложить вето на следующий семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не разблокирует замороженные средства.

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