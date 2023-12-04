Венесуэльцы - за создание штата Эссекибо в ущерб Гайане

На территорию к западу от реки Эссекибо претендуют Венесуэла и Гайана. Международный суд ООН ранее призвал Каракас отказаться от действий, ведущих к изменению ситуации.

В Венесуэле 95 процентов граждан поддержали намерение властей страны включить в ее состав новый штат - Эссекибо. Таковы результаты референдума по этому вопросу, проведенного в воскресенье, 3 декабря, вопреки решению Международного суда ООН, предписывавшему Каракасу воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной.

Власти Венесуэлы назвали этот референдум "консультативным" и включили в него пять вопросов. Последний из них звучал так: "Согласны ли вы с созданием штата Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает также предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы?"

Обращение Гайаны в Международный суд ООН

Представители Гайаны 14 ноября обратились к Международному суду ООН с просьбой не допустить проведения референдума, который, как они опасаются, позволит Венесуэле силой захватить Эссекибо.

Речь идет о территории площадью 159 500 квадратных километров к западу от реки Эссекибо. Это более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 000 человек из чуть более 800 000 общего населения страны.

Территориальный спор Гайаны с Венесуэлой обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы, напоминает агентство ТАСС.

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