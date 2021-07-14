 Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2021

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Европа

Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года

Британское правительство обнародовало планы по запрету грузовиков на дизеле и бензине. К нулевому уровню вредных выбросов планируется привести также железнодорожный транспорт и авиацию.

Грузовик Mercedes-Benz eActros с электродвигателем около зарядной колонки

Грузовик с электродвигателем (фото из архива)

В рамках планов по снижению вредных выбросов транспорта в Великобритании планируют запретить продажу новых грузовых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2040 года. Об этом сообщается в среду, 14 июля, на сайте британского правительства. Согласно плану властей Соединенного Королевства, с 2035 года будет запрещена продажа небольших грузовиков на дизеле и бензине, а пять лет спустя - и машин весом более 26 тонн.

Кроме того, Великобритания намерена выйти на нулевой уровень выбросов CO2 в железнодорожном транспорте и внутренних авиаперевозках. "Декарбонизация - не про то, чтобы люди что-то не делали, а про то, чтобы то же самое делалось иначе. Мы по-прежнему будем летать куда-то на выходные, но на более эффективных самолетах, использующих экологичное топливо. Мы по-прежнему будем водить, но все больше - автомобили с нулевыми вредными выбросами", - прокомментировал планы кабмина министр транспорта Грант Шэппс.

Ранее британское правительство объявило о намерении запретить продажи легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года, а с 2035-го - еще и гибридных моделей.

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    Автор: Андрей Гурков


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