 США присоединятся к глобальной кампании против экстремизма в Сети | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2021

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Мир

США присоединятся к глобальной кампании против экстремизма в Сети

Инициативу "Призыв Крайстчёрча" по борьбе с экстремизмом в интернете поддержали уже почти 50 стран и 10 компаний. Спустя два года после ее запуска, к ней решили присоединиться и США.

Мечеть в Крайстчёрче, где в 2019 году был совершен теракт

Мечеть в Крайстчёрче, где в 2019 году был совершен теракт

Вашингтон присоединится к международной инициативе по искоренению экстремизма в интернете - спустя два года после того, как от этого отказалась предыдущая администрация Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 7 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что "противодействие использованию интернета террористами и прибегающими к насилию экстремистами для радикализации и вербовки является важным приоритетом для Соединенных Штатов".

"Присоединение к коалиции правительств и компаний, одобривших "Призыв Крайстчёрча", свидетельствует о необходимости усиления коллективных действий", - указывается в заявлении Джен Псаки. По ее словам, 14 мая США примут участие в виртуальном саммите участников кампании, к которой к настоящему времени присоединились около 50 государств, Европейская комиссия, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также целый ряд технологических компаний.

Террористический акт в Крайстчёрч

Инициатива названа в честь новозеландского города Крайстчёрч, где в марте 2019 года террорист расстрелял молившихся в двух мечетях, погиб 51 человек. Теракт он транслировал в прямом эфире в Facebook Live. Несмотря на все усилия по удалению видео массового убийства, его просмотрели миллионы человек.

Инициаторами кампании по противодействию распространению террористического и экстремистского контента в интернете, запущенной 15 мая 2019 года, выступили премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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