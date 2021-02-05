В Женеве избраны лидеры переходного правительства Ливии

Представители сторон конфликта в Ливии в пятницу, 5 февраля, избрали лидеров переходного правительства страны. Голосование в Женеве состоялось в рамках форума по Ливии при посредничестве ООН. Президентский совет возглавит бывший дипломат Мухаммед Юнис Менфи, а временным премьер-министром станет предприниматель Абдель Хамид Дбейба. Они пользуются поддержкой разных сторон конфликта. Переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, ожидаемых 24 декабря.

Правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции приветствовали принятое решение. Ливия с момента берлинской конференции в начале 2020 года продемонстрировала "значительный прогресс на пути к обеспечению продолжительного мира и стабильности", подчеркивается в совместном заявлении. Его авторы призвали все действующие на территории североафриканского государства власти обеспечить беспроблемную и конструктивную передачу полномочий.

Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня

В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи базируется международно признанное Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее лишь небольшую часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседает Палата представителей - однопалатный парламент, считающий себя истинной властью.

Экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, он поддерживает власти в Тобруке и стремится свергнуть ПНС. Хафтара в той или иной форме поддерживают Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а правительство в Триполи - Турция.

В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

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