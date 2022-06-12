 В WADA призывают пересмотреть допинговые дела спортсменов из России | Новости из Германии о России | DW | 12.06.2022

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Россия

В WADA призывают пересмотреть допинговые дела спортсменов из России

Решение CAS по делам российских спортсменов Дьяченко, Липкина и Дупик является прецедентом и поводом для пересмотра допинговых дел других атлетов, считает глава WADA Оливье Ниггли.

Логотип Всемирного допингового агентства в Лозанне

Логотип Всемирного допингового агентства в Лозанне

Гендиректор Всемирного допингового агентства (WADA) Оливье Ниггли в субботу, 11 июня, призвал пересмотреть антидопинговые дела спортсменов из России.

Байдарочник Александр Дьяченко

Александр Дьяченко (фото из архива)

Накануне, 10 июня, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение о дисквалификации на четыре года олимпийского чемпиона 2012 года, байдарочника Александра Дьяченко и каноиста, многократного чемпиона мира Николая Липкина, а также о дисквалификации на два года паралимпийки, байдарочницы Александры Дупик - за их участие восемь лет назад в допинговой программе, проводившейся с ведома российских властей.

WADA возбудило дело на основе допинговых проб из московской лаборатории, манипуляции над которыми российские власти скрывали в течение нескольких лет. С 2019 года WADA передало данные из московской лаборатории примерно 40 другим спортивным организациям. Теперь, после того, как употребление запрещенных субстанций Дьяченко, Липкиным и Дупик подтвердилось в суде, агентство хочет, чтобы спортивные организации пересмотрели допинговые дела и других российских спортсменов.

Каноист Николай Липкин

Николай Липкин (фото из архива)

"Это создает прецедент. Если у них (спортивных организаций. - Ред.) есть подобные доказательства, они должны возбуждать дела", - заявил Оливье Ниггли в интервью агентству AP.

Вероятность пересмотра допинговых дел

Между тем WADA сомневается в готовности некоторых руководящих органов провести расследование в отношении российских спортсменов, которые в большинстве своем уже прекратили участие в соревнованиях, отмечают журналисты. Последние дела были рассмотрены в CAS только после того, как WADA подало апелляцию на отказ Международной федерации каноэ (ICF) от судебного преследования спортсменов на основании имеющихся доказательств.

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    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


Смотреть видео 00:46

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Контекст

Комментарий: WADA выбрало для России слишком мягкое наказание

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