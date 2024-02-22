ВСУ сообщили о гибели более 60 солдат РФ от удара из HIMARS

По данным СМИ, на полигоне перед ударом проходили совместные занятия трех подразделений российской армии в ожидании командования.

Украинская армия нанесла удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по скоплению российских войск в Херсонской области, в результате чего могли погибнуть более 60 человек. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила представитель сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции". Накануне ВСУ опубликовали видео удара , которое до этого циркулировало в различных неофициальных Telegram-каналах.

Украинский OSINT-проект DeepState уточнил, что удар был нанесен по полигону вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. По данным украинского издания "Зеркало недели", там проходили совместные занятия трех подразделений российской армии, куда собирались приехать с проверкой руководители российской группировки войск "Днепр".

Более 60 солдат РФ были убиты при схожих обстоятельствах

Ранее, 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной "ДНР". Издание "Важные истории" утверждает, что в момент удара на полигоне выстроились три роты бригады (около 200–300 бойцов) в ожидании прибытия генерал-майора Олега Моисеева.

Журналистам удалось верифицировать личности 68 бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 06705) из Забайкалья, погибших при ударе. В Минобороны России удар по полигону не комментировали.

В июне 2023 года 144-я мотострелковая дивизия таким же образом выстроилась под Кременной в ожидании генерала Сухраба Ахмедова. После удара HIMARS тогда погибли около 100 человек, напоминают "Важные истории".

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