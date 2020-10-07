В Вашингтоне назвали Россию главным поставщиком дезинформации в США

Одной из главных угроз кибербезопасности США являются действия России, считает министерство внутренней безопасности (МВБ) в Вашингтоне. "По всей вероятности, Россия является основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации и ложных сведений внутри нашей страны", - говорится в докладе "Оценка национальной угрозы. Октябрь 2020 года", опубликованном во вторник, 6 октября.

При этом эксперты ведомства уверены, что "главной целью Москвы является укрепление свого положения и влияния в мире путем ослабления Америки как внутри страны, так и за рубежом". Добиваясь решения этих задач, российское руководство "старается сеять раздор, отвлекать, формировать общественное мнение и подрывать доверие к западным демократическим институтам и процессам", указывается далее в докладе.

Россия нацеливается на все уровни государственной власти США

"Россия, обладающая одними из наиболее изощренных кибервозможностей в мире, может подорвать или повредить критически важную инфраструктуру США путем кибератак. Связанные с российским государством актеры будут продолжать нацеливаться на промышленность США и все уровни государственной власти, чтобы с помощью бесцеремонного кибершпионажа получить доступ к экономической, политической информации и информации в сфере национальной безопасности ради стратегических интересов Кремля", - говорится в документе.

В ведомстве ожидают, что РФ при достижении этих целей будет использовать весь диапазон возможностей, в частности информационно-психологические атаки, обещизвестные уязвимые места программного и аппаратного обеспечения и плохо настроенные сети. По всей вероятности, Россия может осуществлять кибератаки, которые приведут к локальным последствиям на несколько часов или дней. Кроме того, возможно, она разрабатывает варианты, которые могут вызвать и более тяжелые последствия, отметили авторы доклада.

Угрозы со стороны Китая, России и Ирана

Как предполагает МВБ США, со временем киберугрозы со стороны государственных и негосударственных игроков будут нарастать. "Китай, Россия и Иран, вероятно, будут пытаться использовать кибервозможности для нарушения работы критически важной инфраструктуры, задействованной для выборов 2020 года, а также могут пытаться воздействовать на предпочтения и взгляды избирателей США", - отметило ведомство.

Как указало МВБ США, это первый отчет такого рода, в котором объединена разведывательная и оперативная информация о вызовах безопасности Соединенных Штатов. "Когда граждане США прочтут этот доклад, они будут более осведомлены о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Я думаю, что они поймут также, что мы сталкиваемся с серьезной угрозой со стороны таких стран как Китай, Россия и Иран", - заявил исполняющий обязанности главы МВБ США Чед Вулф.

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