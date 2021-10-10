В Украину прибыл груз военной помощи США

Груз военной и технической помощи Украине от правительства США, о поставках которого президент страны Владимир Зеленский договорился с главой американского государства Джо Байденом во время визита в Штаты в начале сентября, прибыл в международный аэропорт Киева "Борисполь" в воскресенье, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что, кроме согласованного объема поставок на сумму 250 млн долларов, Украина получила от американских партнеров дополнительно "медицинское имущество", боеприпасы, высокоточное вооружение и средства для радиолокационного наблюдения - на сумму 60 млн долларов.

По данным Минобороны Украины, начиная с 2014 года Вашингтон оказал материально-техническую поддержку Киеву на сумму более двух миллиардов долларов.

Владимир Зеленский в США

В середине сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN указал, что считает некорректным сравнивать его страну с Афганистаном, который в один прекрасный момент лишился поддержки США.

При этом политик заявил, что в 2014 году "украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им противостояла российская армия, а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки", и выразил благодарность за то, что Украина остается в списке приоритетов США.

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