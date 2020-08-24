 В Украине празднуют День независимости | Новости из Германии об Украине | DW | 24.08.2020

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Украина

В Украине празднуют День независимости

Эпидемия коронавируса и конфликт на востоке страны внесли коррективы в проведение праздничных мероприятий.

Марш защитников Украины

Марш защитников Украины

В Украине в понедельник, 24 августа, проходят торжества, посвященные 29-й годовщине независимости страны. В этом году праздничные мероприятия ограничены введением карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Затем на Софийской площади он выступил с речью перед подразделениями Вооруженных сил и ветеранами. Президент пообещал провести большой военный парад, но только тогда, когда закончится конфликт в Донбассе. "Танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет", - указал он.

Глава государства выразил уверенность, что Крым, Луганск и Донецк  вернутся "за семейный стол". Они вернутся в страну, в которую люди действительно захотят возвращаться, отметил Зеленский, в страну, где те, кто "без боя подарил часть украинской территории", будут давать показания, а не рассказывать о патриотизме.

В этот же день в Киеве проходит Марш защитников Украины. В нем принимают участие десятки тысяч человек - ветераны АТО, представители волонтерских организаций,  бойцы вооруженных сил. Участники марша скандируют "Украина - прежде всего", "Слава нации - смерть врагам", сообщает агентство "Українськi Новини".

В Украине 24 августа находится с визитом министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

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