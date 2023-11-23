В Украине погиб российский журналист Борис Максудов

Скончался военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, раненный недалеко от села Мирного в оккупированной части Запорожья, сообщают в четверг, 23 ноября, русскоязычные СМИ и Telegram-каналы.

Отмечается, что Максудов пострадал при сбросе взрывного устройства с беспилотника 22 ноября, когда вел репортаж о 503-м мотострелковом полке. По данным Telegram-канала Baza, корреспондент получил множественные осколочные ранения и отрытые переломы конечностей, у него оторвало пальцы. На следующие сутки после атаки он скончался.

22 ноября о ранении Бориса Максудова сообщило Минобороны РФ, указав, что он был "оперативно эвакуирован в медицинское учреждение" и "его жизни угрозы нет". Вину за случившееся российское министерство возложило на украинских военных, которые, по его утверждению, нанесли "удар беспилотным летательным аппаратом по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области".

Украинская сторона не комментировала инцидент.

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