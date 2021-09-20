Украина начала совместные с НАТО учения Rapid Trident 2021

В районе города Яворов Львовской области в понедельник, 20 сентября, начались совместные военные учения Украины с США и другими странами НАТО. Маневры Rapid Trident 2021 пройдут на западе страны до 1 октября, в них примут участие около 6000 солдат из 15 стран, сообщило министерство обороны в Киеве.
Помимо стран-организаторов - Украины и США, в учениях участвуют Германия, Великобритания, Италия, Иордания, Литва, Молдова, Пакистан, Польша, Болгария, Канада, Грузия, Румыния и Турция, указывается далее. Маневры проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенной во Львове.
Украинский генерал считает учения важным шагом к евроинтеграции страны
Бригадный генерал Владислав Клочков, командующий учениями, назвал их "важным шагом на пути к европейской интеграции Украины". "Украинские военные, которые восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся со своими международными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях в Донбассе", - указал Клочков.
Совместные учения Украины и стран НАТО начались через неделю после окончания крупномасштабных маневров РФ и Беларуси "Запад-2021", вызвавших беспокойство в НАТО. Они стали одними из крупнейших за последние годы, в них участвовали около 200 тысяч человек. Москва и Минск настаивали на оборонительном характере учений.
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Автор: Александра Елкина